green

Esos detalles amorosos son solo algunos de los datos más buscados o curiosos que hay sobre el artista que encarnó a Pedro Coral en la novela del ‘escamoso’ (así luce hoy su elenco), que Caracol repetirá desde el 7 de octubre, a las 9:30 de la noche, y que se pueden leer a continuación.

Historia de amor de Miguel Varoni y Catherine Siachoque

Su idilio empezó en un avión, cuando ambos actuaban en ‘Las Juanas’, en los noventa. Con risas, en una charla con don Francisco en 2018, el actor afirmó que su actual esposa se enamoró “muy rápido” de él.

Lo cierto es que ambos famosos quedaron flechados, fue como a primera vista, pues en otra entrevista, con ‘Al rojo vivo’ en 2018, Miguel también confesó: “La miré y dije: ‘Eso va a ser mío’”.

Esto no fue lo único que pasó a gran velocidad en la relación, pues Catherine recordó, en la misma conversación con don Francisco, que además se fueron a vivir juntos pronto: “A los tres meses”.

“Sí siento que fue un poquito rápido, pero también creo que uno no necesita 10 años, 6 años, hoy en día, para saber si la persona que tienes enfrente es la que es”, comentó.

Las relaciones sexuales no fueron la excepción a la ‘regla’ de la rapidez, la actriz agregó que, ya casados y por un comentario picante de Miguel, su papá le dejó de hablar varios días: el actor reveló que tuvieron sexo antes del matrimonio e incluso a pocos días de que comenzaran a salir; él juega diciendo que a los tres días, pero Catherine asevera que fue a los 5.

Ya después vino la pedida de mano y ahí hubo otra curiosidad, pues el protagonista de ‘Pedro, el escamoso’ (aquí varios detalles interesantes de la producción) decidió hacerlo en el mismo lugar donde lo hizo con su primera esposa, la actriz Patricia Ércole.

“Había un restaurante y yo sabía que él a su primera esposa le había propuesto matrimonio ahí. Entonces, siempre que pasábamos por ahí yo: ‘Ay, ese restaurante’. Un día me invita a comer, cuando va parqueando enfrente del restaurante que yo odiaba. Y yo: ‘No puede ser que me traiga acá’. Él: ‘¿Dónde nos sentamos?’. Y yo: ‘No sé, Migue; ¿qué mesa? ¿Escoge tú? Si quieres recordamos’.[Nos sentamos en una mesa…] y de pronto me dice: ‘Hace siete años, en este mismo sitio, le propuse matrimonio a una mujer sin saber lo que estaba haciendo y hoy, siete años después, le propongo matrimonio a otra mujer, sabiendo perfectamente lo que estoy haciendo’. Yo me morí”, relató Catherine en ‘Suelta la sopa’ en 2016.

En esa misma declaración, añadió que la mamá de Miguel fue la primera en enterarse del compromiso y, como conocía bien a su hijo, le preguntó a Catherine si él le había dado un anillo. La respuesta de la celebridad de ‘Sin senos no hay paraíso’ fue no, por lo que su suegra le dio un anillo que había sido de su abuela, pues aparentemente desde siempre la quiso como la mujer para su heredero: “Ella no me decía nuera, me decía sí era”, develó la estrella de la televisión.

A los seis meses se casaron por lo católico, pero ese mismo día murió el abuelo de Siachoque y ella no se enteró.

“Mi abuelito se había muerto ese día en la mañana y mi abuela reunió a toda la familia y les dijo: ‘Bueno, el abuelo lo que quería era ir a esta boda, me hacen el favor, todos, se ponen la misma ropa, no quiero una lágrima, no quiero una cara que no tenga que ver con la felicidad de este día. Cuidado le van a dañar a la niña su matrimonio, su día, su fiesta”, contó la actriz, con los ojos llorosos, en ‘Suelta la sopa’, al tiempo que recordaba que cuando su familia fue a la boda y luego su abuela se despidió para irse, ella le pidió que le dijera al abuelo: “Dile que lo amo y que lo adoro”, sin saber que ya lo estaban velando.

Tras ese matrimonio ya han pasado más de 20 años y los esposos resumieron su clave para mantener una relación estable pese a que, incluso, tienen temporadas en las que han tenido que separarse por trabajo y en las que han vivido en países diferentes.

“Empezamos a jugar a ser novios y nos hemos divertido siendo novios, otra vez”, le aseguró Miguel a don Francisco, donde además destacó que en gran parte su matrimonio ha salido adelante por su esposa, como se escucha desde el minuto 3 de siguiente video de YouTube:

“Tuve la suerte de casarme con una mujer absurdamente inteligente, bella y perfecta. Algo bueno tuve que hacer en algún punto de mi vida para merecer este regalo que Dios me dio. Gracias a su todo, hemos superado todo en la vida; ella es todo para mí y yo no sé cómo sería vivir sin ella”.

“Él no se puede portar mal”, añadió Catherine en ‘Al rojo vivo’, con risas, donde aseguraron que ella se confesaba “una esposa celosa”, pero al tiempo es tranquila y sobre todo porque usa su estrategia para recordarle a Miguel lo que tiene en la casa: sus fotos sensuales de redes no son por ‘likes’.

Asimismo, ha contado con su amiga y colega Gaby Espino, con quien Miguel ha trabajado en producciones como ‘Señora acero’ y quien suele cuidarlo muy bien, aseveró la pareja, con gracia, en el programa de Telemundo, cuyo video con las declaraciones aparece a continuación, pues mientras él manifestaba que Gaby hasta le reclamaba cuando veía que una mujer se le acercaba mucho, su mujer comentó: “Miguel me puede decir a mí: ‘Vamos a grabar un mes en Ibiza’, y yo: ‘Vete… va Gaby, ¿no? ‘Sí’ [responde Miguel]… ‘Ah, vete’ [agrega Catherine]”.

Pese a ser una pareja estable, no se han animado a tener hijos. “Nunca soñé con ser mamá, pero siempre soñé con ser esposa”, puntualizó la actriz en ‘Suelta la sopa’.

¿Por qué terminaron Miguel Varoni y Patricia Ércole?

Los actores, que se conocieron en una telenovela, se casaron en 1991, pero su matrimonio duró muy poco y hay quienes aseguran que se debió a la infidelidad de él con Aura Cristina Geithner.

No obstante, en una entrevista en ‘De todo corazón en 2016, el actor también sugirió que la juventud de él y de Patricia también tuvieron que ver.

“Yo era muy joven, ella también era muy joven y, nada, yo cometí todos los errores habidos y por haber posibles dentro del matrimonio. Me enredé con otra mujer, salí mal del matrimonio… Viví cosas que desafortunadamente estuvieron muy mal vividas, tomé decisiones muy mal tomadas”, dijo.

Algo similar expresó Patricia Ércole en ‘La red’, en 2015, donde aseguró que, aunque “fue duro” y hubo “lágrimas y todo”, decidió no juzgar ni señalar a su entonces marido.

“Después dices: ‘Realmente, Miguel siguió su vida. Él tenía otro camino, yo tenía otro completamente diferente’. Éramos muy jóvenes. Nunca señalé, porque quiénes somos para juzgar. Esos tropiezos los podemos tener todos en la vida. Afortunadamente, yo era muy madura; eso ayudó. […] La vida da muchas vueltas, uno no es quién para juzgar”, relató, desde el minuto tres de la entrevista.

Esta es una foto de Miguel y Patricia juntos, que circula en Facebook:

Miguel Varoni, el ex de Aura Cristina Geithner

El artista recordó ese amorío con Aura Cristina como algo que “empezó mal” y “terminó mal”. “Como empezó mal, se vivió mal”, agregó en la charla en ‘De todo corazón’, luego de hablar de Patricia Ércole.

El famoso recordó que todo empezó cuando él y Geithner grababan juntos ‘La potra zaina’ y su romance pasó de la ficción a la realidad, como les ha pasado a otros actores. “Nos dejamos llevar por la historia, la historia como que nos llevó”, explicó.

Enseguida, añadió que duraron “tres o cuatro años”, de los cuales, de acuerdo con algunos medios, el peor momento fue cuando lo pillaron con ella en Cancún, México, siéndole infiel a su entonces esposa.

Entre esas publicaciones aparece una de El Tiempo, que en 2009 publicó una entrevista en la que Aura Cristina Geithner habló del triángulo amoroso con sus colegas.

“Fue difícil para mí, por juventud e ingenuidad no hubo un buen manejo de la situación. Lo malo no es enamorarse, sino lastimar a terceras personas. [Aprendí] A tener más cuidado, me volví más prudente y cautelosa. Aprendí que el error no está en enamorarse, lo malo es no ser honesto con uno mismo. […] Yo no veo culpables, pongámonos en los zapatos de los demás. La gente juzga más a la tercera persona… Sí, totalmente cierto”, fue parte de la declaración de la actriz, que en los últimos tiempos le ha dado por mostrar más de la cuenta en Instagram.

Esta es una foto cuando Miguel y su colega actuaban en ‘La potra zaina’; la compartieron en Facebook en 2019:

10 datos sobre la vida de Miguel Varoni

No es colombiano de nacimiento, pero tiene la nacionalidad. El actor nació en Bueno Aires, Argentina, en diciembre 11 de 1964. Varoni no es su apellido real; su nombre completo y verdadero es Miguel Américo Belloto Gutiérrez. Su papá era Américo Belloto, un violinista, compositor y director de orquesta de Argentina. Es hijo de la reconocida actriz Teresa Gutiérrez, quien ya falleció y también actuó en ‘Pedro, el escamoso’ (ella interpretó a la mamá de Pastor Gaitán, Pastora García). Hace parte de una de las familias más famosas de la televisión, no solo por su mamá, sino porque su hermana María Margalida Giraldo también es actriz, al igual que sus sobrinas Jordana y Majida Issa. Fue muy noviero, como reconoció él mismo. Además de actor, ha sido director y productor de Telemundo. Se bautizó en el río Jordán, durante una visita a Israel en el 2017, junto con su esposa Catherine Siachoque, como exhibió en su cuenta de Instagram Su padre murió cuatro meses después de su nacimiento, rememoró Miguel en ‘Suelta, la sopa’. Reconoce que se le ‘salió de las manos’ a su mamá, cuando era joven, pero ella lo rescató con sus consejos, destapó en el programa anteriormente mencionado: “Mucha rumba también, me divertía mucho, fiesta, cosas… experimentación de todo tipo. Gracias a Dios no pasó nada con ninguna, pero sí las probé. Probé marihuana, también cocaína, todas esas cosas. No me siento orgulloso, pero las probé”.

Novelas en las que ha actuado Miguel Varoni

‘Los cuervos’, ‘Gallito Ramírez’, ‘Te dejaré de amar’, ‘Betty en Nueva York’, y ‘Marido de alquiler’ han sido algunas de las producciones en las que ha participado el hijo de Teresa Gutiérrez.

Sin embargo, también ha tenido otras destacadas actuaciones, donde la de ‘Pedro, el escamoso’ y su baile de ‘El pirulino’, que volvió a hacer en el 2020, fue la más ‘top’.

Aquí algunas de esas otras novelas en las que actuó Miguel con videos de YouTube de algunas de las escenas que hizo allí:

‘La potra zaina’ – Daniel Clemente

‘Las Juanas’ – Manuel F. Cuadrado

‘La caponera’ – Dionisio Pinzón

‘Victorinos’ – Martín Acero ‘el Hierro’