green

La situación empezó la semana pasada cuando a la actriz Alina Lozano, que hace de doña Nidia en la novela de Caracol sobre Pedro Coral, le enviaron una foto íntima.

La imagen era de los genitales de un hombre que la artista ni siquiera conoce, por lo que ella expresó, en un video de Instagram, que la situación fue “sin consentimiento” de su parte y, por eso, la catalogó como “acoso”.

“Incluso, pensé: ‘Debe haber algo de misoginia en todo esto, de rechazo a la mujer’; impones una foto de una parte de tu cuerpo, sin consentimiento, ¿y esperando qué? Pienso que esperando una respuesta agresiva, para sentir que tiene el poder sobre mis emociones, o esperar alguna foto de vuelta de eso. […] Esta es la versión moderna del señor de la gabardina [que se abría esa prenda para mostrar sus partes íntimas], y que era bastante ridículo”, agregó la famosa, a la que hace poco tumbaron.

(Vea también: Marcela Mar, de ‘Pedro, el escamoso’, se sintió abusada por colega en escena de cama)

Mary Méndez defiende a Alina Lozano, de ‘Pedro, el escamoso’

Al escuchar la grabación, la presentadora de ‘La red’ decidió sentar su posición y también cree que la famosa fue acosada.

“Eso se llama acoso, uno no tiene porqué andarle viendo los genitales ni el miembro ni absolutamente nada a nadie, a menos que uno lo quiera ver. […] La gente cree que eso es simplemente mandar una foto, cuando en esto, en realidad, uno se siente vulnerado. […] Todas merecemos respeto; déjense de vainas”, aseguró la integrante del programa de chismes.

Las dos celebridades colombianas, además, insistieron en que la actriz va a hacer un ‘live’ para hablar de este tipo de acosos. Alina señaló que, en parte, lo hace porque este tipo de contenidos también podrían estar llegando a menores de edad.

“Pienso en los niños, las niñas, los jóvenes, con todo el tema de las redes y más que nunca los padres necesitamos hablar con nuestros hijos abiertamente sobre estos temas”, dijo en su video de Instagram, en el que además aprovechó la foto del atrevido para decirles a los hombres que esa parte de su cuerpo mejor la exhiban a los especialistas, porque el cáncer de próstata va en aumento.

Igualmente, la actriz de ‘Pedro, el escamoso’ y ‘Pa’ quererte’ explicó que el en vivo lo realizará porque siente que es importante que las mujeres también expresen su sentir.

(Vea también: “No la volví a ver”: actor de ‘Pedro, el escamoso’ habla de dura historia con su mamá)

“No sé si las mujeres estarán de acuerdo conmigo, en que hay una idea equivocada en ciertos hombres de lo que nos gusta a nosotras las mujeres, de todas las edades; por eso pregunto. En mi caso, a mí me llama más la atención ver unos ojos, una sonrisa, palabras bonitas. […] Nos llama más la atención la creatividad, la inteligencia, el sorprender a la mujer de otras maneras; hay millones de maneras de sorprendernos, no sé si esta [de enviar una foto íntima] sea una de ellas. Por lo menos a mí, sin mi consentimiento, no, ni me sorprende ni me aterra ni nada. Simplemente digo que valga la pena para hacer una reflexión”, puntualizó, como se puede escuchar en su publicación, que aparece a continuación: