Su popularidad y destacada carrera no solo la prueban las reproducciones de sus canciones y buena acogida que han tenido en redes sociales, llegando al punto de viralizar bailes al ritmo de sus temas, sino sus nominaciones a premios; una de las más recientes, a los Grammy 2021.

(Vea también: J Balvin, Camilo, Ricky Martin, y más nominados a los Grammy 2021)

El colombiano logró ser incluido con ‘Por primera vez’, una apuesta musical que tiene una canción con el mismo nombre y cuyo video fue con imágenes de la boda del intérprete con Evaluna Montaner, la cantante y actriz hija de Ricardo Montaner, se puede observar enseguida:

En esa categoría también aparecieron sus colegas Bad Bunny, con ‘YHLQMDLG’; Ricky Martin, gracias a ‘Pausa’; Kanny García y su ‘Mesa para dos’; y Debi Nova, con ‘3:33’.

El intérprete, que además es cuñado de los artistas Mau y Ricky Montaner, nació el 16 de marzo de 1994 en Medellín, Antioquia (ver mapa).

Es hijo de Eugenio Echeverry y Lía Correa, unos apicultores, como el mismo famoso lo ha destacado en entrevistas.

Se siente tan orgulloso de eso que, incluso, lo lleva guardado en su tatuaje “más especial”, uno que tiene en un brazo.

Participó en ese concurso, en la versión ‘Xs’, cuando tenía 13 años. Ganó de la mano de su mentor, el productor y cantante José Gaviria, quien sigue en el programa y es jurado de la actual edición sobre la que hizo una aclaración.

(Vea también: Las parejas y exparejas famosas de 5 jurados y 2 presentadoras de ‘Factor X’)

Pero su talento venía desde antes. El artista de ‘Machu Picchu’ (canción amada por muchos y cuestionada por algunos peruanos) ha confesado, en entrevistas como la ya mencionada, que empezó en la música cuando apenas tenía cinco años y practicaba con una guitarra a la que le faltaban varias cuerdas de nylon porque las rompió jugando.

Desde entonces, el registro de su voz marcó la diferencia, así como su espontaneidad. En YouTube circulan videos como este de su audición en el concurso:

Eso desde que tiene memoria, explicó él en la misma conversación, donde rememoró que todo, en parte, empezó cuando a sus seis años le regalaron un casete de la cantante de ‘Amarillo’.

Y aunque le parecía “inalcanzable”, un día ella cantó su tema ‘Tutu’ de manera informal en redes sociales y él se emocionó.

Tiempo después grabaron juntos ese nombrado tema; Pedro Capó también participó. La idea fue de la barranquillera, que le hizo la propuesta al antioqueño en unos comentarios de una publicación de Instagram.

Aquí se puede ver el intercambio de mensajes de los artistas colombianos que finalizó con el rémix de ‘Tutu’ días después.

Por lo primero llegaron a hacerle matoneo. Todo sucedió en 2017 cuando todavía no era el esposo de la hija de Ricardo Montaner, sino el novio.

El cantante decidió mostrar en su cuenta de Twitter cuánto extrañaba a su amor y reveló: “Cuando mi novia se va yo me pongo sus perfumes para sentirla cerquita”.

Inmediatamente, se volvió tendencia y, aunque dejó a varias enamoradas por su romanticismo, otros se dedicaron a criticarlo. Este es el trino que escribió el cantante que, sin pena, suele mostrar lo mucho que ama a Evaluna y cómo ella le corresponde, así muchos crean que son cursis..

Respecto a los segundo, el tema de que usa cierta ropa de su suegra quedó al descubierto en una entrevista en ‘La resistencia’, donde destacó que las prendas de Marlene son cómodas.

“No compro ropa hace como 6 meses. […] Y cada que voy a algún lugar, la llamo a ella [Marlene] y le digo: ‘¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué me compro? […] Me dice ella: ‘Qué te vas a comprar nada […] Te ves mejor en mí’”, agregó el paisa, sobre el minuto 1:30 de esta grabación:

Él se siente muy bien con ese ‘look’ y aseguró en Hola!4u que solo hay una razón por la que podría pensar en quitárselo:

“Dejar de gustarme al espejo es suficiente razón para quitármelo, lo que pasa es que yo me veo al espejo y me gusto un montón; o sea, soy fan mío… No me dan ni cinco de ganas, me gusta mi bigote”.