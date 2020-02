Durante la tarde y noche del sábado, los nombres de Camilo y su ahora esposa, Evaluna Montaner, se posicionaron en la segunda y tercera casilla de los ‘trendig topics’ en Colombia, respectivamente, luego de que la pareja de artistas se diera el sí en Miami.

Pero entre tantos videos compartidos por usuarios en Twitter, tomados de las cuentas en redes sociales de algunos de los invitados, el que más sobresalió fue el del momento en que el músico no pudo contener el llanto al ver por primera vez a la novia con su vestido blanco.

Con la marcha nupcial de fondo, Ricardo Montaner caminó con su hija hacia el altar y realizó la tradicional entrega que llenó de emoción a Echeverry, según se aprecia en uno de los videos que en la noche del sábado se acercaba a los 3.500 retuits y 13.000 ‘likes’.

si mi futuro/a esposo o esposa no se emociona igual al verme como camilo con evaluna, no me caso ni mierda pic.twitter.com/OslH5WxZtz

— ᴀɴɢɪᴇ²🇨🇴 (@camilaparces) February 9, 2020