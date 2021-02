green

También aparecen los jurados de ‘Factor X’ Rosana, artista española, y David Escobar (‘DIM’), ‘Lorduy’ y Pablo, cantantes de Piso 21, así como las presentadoras Karen Martínez y Laura González.

Laura Acuña y otras parejas de José Gaviria

El jurado del programa de Canal RCN se casó con Giselle Lacouture, exreina del Carnaval de Barranquilla y cantante.

Fruto de su amor hay un hijo, José María Gaviria, que nació en 2015, alrededor de cinco años después de que la pareja fuera al altar.

Antes de esa relación, el productor tuvo comentados romances, entre esos uno con María Elisa Camargo, quien fue su pupila en ‘Factor X’ y luego hizo parte de bionovelas como la de Patricia Teherán, donde era la protagonista.

“Es chistoso, porque la gente cree que ese tema existió, incluso, antes de ‘Factor X’ y que yo entré más o menos con el contacto y con la vaina y, no, yo hice la fila 12 horas en la plaza de toros, con lluvia, con sol, con todo. A mí no me ayudó Daniel Arenas y yo ni siquiera conocía a José Gaviria. ¿Qué hubo un romancín? Hubo un romancín ahí”, aseguró María Elisa en Pulzo, en 2017.

Luego, la actriz agregó otro comentario, donde hasta mencionó el tema de la diferencia de edad entre ella y el jurado del concurso de Canal RCN.

“Pero ya saben, yo, una niña chiquita como de 16 o 17 años, con el ‘Simon Cowell’ de José Gaviria; él que criticaba, el ‘sex symbol’ del momento… Sí, unos piquitos, una cosita ahí detrás de las cámaras, debajo de las mesas, pero nada más”, dijo la artista en este medio.

El otro amorío que se le conoce al productor fue el que sostuvo con Laura Acuña. Quizás ese ha sido el más sonado, pues se rumoraba que esa relación empezó cuando la presentadora aún estaba casada con su colega Camilo Montoya. Así lo ha registrado varios portales, entre ellos el de la emisora Candela Estéreo.

Hoy Laura Acuña tiene dos hijos, Helena y Nicolás, producto de su matrimonio con el empresario Rodrigo Kling, de quien especulan se habría separado, pero ella no ha confirmado ni desmentido esta información.

La esposa y la ex de ‘DIM’, en ‘Loquito por ti’

Está felizmente casado con Danielle Arciniegas, actriz de producciones como ‘Loquito por ti’, de Caracol Televisión, y ‘Francisco, el matemático’, de Canal RCN.

La pareja tiene dos hijas, Ella y Roma, que, como dato curioso, nacieron el mismo día, pero en diferentes años.

El vocalista de Piso 21 y su pareja se casaron en 2019, cuando ya había nacido su primera hija, pero no la segunda.

Tiempo antes de esta unión, el cantante fue novio de otra actriz de ‘Loquito’ por ti, de Mariana Gómez, quien también ha actuado en ‘La reina del flow’, cuyo protagonista es Carlos Torres, aunque hubo otro guapo actor opcionado para ese papel.

Esa curiosidad de que la esposa y la ex de ‘DIM’ trabajaron juntas en ‘Loquito’ por ti’ no se le escapó a ‘La red’, donde Mariana se refirió al tema, cuando le preguntaron que cómo era trabajar con la esposa del ex.

“Normal, normal, como si nada. Es que uno tampoco tiene que ponerle tanto misterio a esas cosas. Danielle es muy tranquila, es muy querida, es como muy bacana; entonces, la energía en realidad ha fluido muy chévere”, expresó en su momento.

Karen Martínez y Juanes

Estos esposos llevan años casados y, aunque hoy son una de las parejas más estables de la farándula nacional, hace años atravesaron por una crisis.

Se dice que el cantante de ‘La camisa negra’ le fue infiel a la presentadora con la actriz Johana Bahamón, que para ese entonces era pareja del artista Andrés Cabas, con el que tiene un hijo. Este ha sido incluido entre los triángulos amorosos más sonados de famosos colombianos.

Del amor de Karen y Juanes (aquí su antes y después) hay tres hijos, Luna, Paloma y Dante.

Laura Barjum y el ex de Melina Ramírez

La ex Miss Colombia, actriz y presentadora tuvo un noviazgo con el fotógrafo Giorgio del Vecchio.

Todo empezó tiempo después de que Melina Ramírez le terminara al fotógrafo, cuando ella trabajaba en el ‘Desafío’, donde conoció a Mateo Carvajal, el papá de su hijo Salvador.

El romance de la exreina y Del Vecchio no fue tan largo y después se conoció, por ‘La red’, que ella estaba saliendo con Camilo Vega, director de ‘La venganza de Analía’ y exparticipante del ‘Desafío’.

Rosana y su exnovia

La cantante de ‘A fuego lento’ y jurado de ‘Factor X’ fue novia de la presentadora Toñi Moreno, que en su cuenta de pública de Instagram aún tiene fotos al lado de Rosana y en una de ellas solo se refiere a la artista como su amiga.

La relación duró un año y medio, registraron medios como La Vanguardia en 2019, cuando se conoció la ruptura, según ese medio, por información que entregó Lecturas.

‘Lorduy’ y participante de ‘Acapulco Shore’

El cantante de Piso 21 y Dania Méndez suelen demostrar su amor en sus redes sociales, pero una de sus publicaciones más amorosas fue un video de Instagram con el que ella celebró su primer año juntos.

“Momentos de la mejor etapa de mi vida, ser tu novia… El primero de muchos”, escribió la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ en el ‘post’ de la grabación con varias fotos de su historia de amor, que estaba ambientada por la canción ‘Los besos’, de Greeicy Rendón, y se puede ver aquí:

Pablo y ‘Bárbara Blade’

Stephania Stegman fue la modelo que conquistó el corazón del integrante de Piso 21; es paraguaya, fue Miss Supranacional e imagen del comercial de ‘Bárbara Blade’ de famoso desodorante.

En San Valentín del 2021, ella escribió un romántico mensaje para desearle feliz día a su novio e invitar a otros a amar y a aprender a valorar y conservar a esa persona especial, pues expresó que ella creía “en el amor verdadero”.

“No mires para otro lado si lo tienes frente a ti, no dejes que se escape. Agárrate fuerte, cómelo a besos y repite tantas veces como sea necesario, que mueran hasta los huesos. […] ¡Feliz San Valentín! Festejemos el amor, el amor propio y el amor que damos a todas las personas que nos rodean ❤️❤️💫 TE AMO, MI SAN VALENTÍN @pablopiso21 ❤️”, dice parte de su mensaje, que acompañó con una foto al lado del cantante, como se aprecia a continuación: