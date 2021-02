El artista que encarna a Mauricio Reina de la Hoz en ‘Pa’ quererte’ explicó el tema en un juego que hizo con sus seguidores de Instagram y en el que también contó que estuvo enfermo y llegó a pensar que tenía COVID-19.

“¿Audicionaste para ‘La reina del flow’?”, le preguntó un fan a Sebastián Martínez, que contestó en una historia de Instagram:

La respuesta es no. El mismo actor señaló que el motivo por el que no aceptó seguir en el proceso de selección del elenco de la novela de Caracol, cuya segunda temporada hace parte de la programación del 2021 de ese canal, tuvo que ver con un viaje a México.

Fue para la época en la que él decidió radicarse un tiempo en el ‘país Azteca’, con su esposa Kathy Sáenz y su hijo Amador, según recordó el protagonista de ‘Pa’ quererte’ (novela que en febrero fue viral por la muerte de uno de sus personajes), en dicha publicación de la red social.

“Me salió la oportunidad de irme para México y todavía no habían escogido bien el ‘casting’ [de Charly en ‘La reina del flow’]; no habían decidido. Me tocó decir: ‘Bueno, ok, me voy entonces pa’ México. ¡Y fue lo más bello que me pudo pasar!”, puntualizó, como se puede escuchar en el siguiente video con su declaración.