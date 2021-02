green

En una historia, un fan le preguntó “qué tenías” y, entre las primeras cosas que respondió, el artista que interpreta a Mauricio Reina de la Hoz en ‘Pa’ quererte’ dijo: “Parecía COVID”.

Debido a eso, Sebastián Martínez se realizó cuatro pruebas de coronavirus en una semana, pero todas salieron negativas.

¿Qué tenía Sebastián Martínez?

Ante las pruebas negativas, el actor siguió en exámenes y, al final, descubrieron que “tenía una bacteria”.

Aun así, antes de saber en realidad qué tenía, él estuvo preocupado de que fuera coronavirus debido a que los síntomas que presentó fueron muy similares a los de la COVID-19.

“Tenía los mismos síntomas, dolor de cabeza, fiebre volada, se me apretó el pecho, y yo dije ‘me encovicé’”, aseguró el protagonista de ‘Pa’ quererte’, como se puede escuchar en el siguiente video con la historia en el que reveló que estuvo enfermo.

Juliana Velásquez, de ‘Pa’ quererte’, tuvo COVID-19

La actriz que da vida a Tatiana, una de las que más lloró la muerte de uno de los personajes de la novela de RCN, dio positivo a finales del 2020.

Eso confirmó en una publicación de Instagram, donde además reveló por qué su familia, por fortuna, no se contagió.

“Desde que tuve que empezar a trabajar y dada la situación de que en mi trabajo hay momentos en los que necesariamente debo quitarme el tapabocas (para las escenas, para grabar voces, procesos de maquillaje, etc.), decidí no quitarme nunca en tapabocas en mi casa si estaba en presencia de mi mamá, mis titos, mi papá e incluso mis hermanas. Solamente cuando estaba sola en mi cuarto. EN RESUMEN: vivo con 7 personas y hoy, la única contagiada soy yo. Lo que quiere decir que utilizar el tapabocas SÍ FUNCIONA Y SÍ SIRVE 😷🤍”, explicó.

El mensaje lo acompañó la actriz con una imagen de ella al lado de su mamá, que se puede ver a continuación, y sobre la que añadió: “Para tomar esta foto me dijeron que me lo bajara [el tapabocas] dos segundos, que no pasaba nada… No imaginan cuánto le AGRADEZCO A DIOS no haber hecho caso pues para ese día, yo ya estaba enferma”.