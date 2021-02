green

[Alerta: algunos detalles de esta nota podrían ser un ‘spoiler’ para quienes no están al día con la novela de RCN]

Como había adelantado Pulzo en enero, el personaje que murió en ‘Pa’ quererte’ fue Verónica, la esposa de ‘Toño’, que era interpretada por la actriz ‘Chichila’ Navia.

Las duras escenas, incluso, pusieron a llorar a más de un televidente, según reportaron en Twitter, mientras otros dijeron que el fallecimiento de Verónica dejó varias enseñanzas.

Los comentarios han continuado este viernes, día en el que también muchos se están preguntando cuál fue la causa de la muerte de la esposa de ‘Toño’.

¿Por qué murió Verónica en ‘Pa’ quererte’?

Por los adelantos previos a la emisión de la muerte, muchos pensaron que Verónica moría por un tema de violencia intrafamiliar, pues ella estaba en una lucha con su esposo ‘Toño’, en medio de su proceso de divorcio, y ya protagonizado escenas de maltrato.

Pero para el momento del fallecimiento, Verónica no se encontraba con ‘Toño’ y él, además, ya había dado pasos para conciliar con ella y pedirle perdón por lo mal que se había portado.

En la novela, que antes se enfrentaba con ‘Pasión de gavilanes’ y ahora con ‘A otro nivel’ por el ‘rating’, sobre el minuto 4:49 del capítulo completo del 4 de febrero, publicado en el sitio web de RCN, aparece el médico que atendió a Verónica y dice que ella sufrió “un accidente cerebrovascular isquémico” y esa fue la causa de su muerte.

‘Toño’ no lo podía creer e incluso, mientras le pedía a su amigo Jorge que le dijera que no era verdad, llegó a decir que era que la habían robado. No obstante, su acompañante le dijo que no y más adelante volvieron a aclarar que la muerte fue por el accidente cerebrovascular.

Este es el video del momento en que ‘Toño’ se entera de la muerte de su esposa (en la producción ya había fallecido otro personaje, doña Consuelo, la mamá de Dany); lo compartió RCN en su canal de YouTube: