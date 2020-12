green

Luego de saludar a las personas que se encontraban en el estudio, el colombiano se sentó en un sofá y empezó a acomodar los collares que colgaban de su cuello, gesto que despertó la curiosidad del conductor de televisión, quien le dijo que llevaba muchos.

Camilo Echeverry, que fue uno de los mejor vestidos de los Grammy Latinos 2020, aseguró que los accesorios los sacó del clóset de su suegra, Marlene Rodríguez, y que el pantalón que llevaba puesto también era de ella.

Un poco incrédulo por lo dicho por el artista, el presentador le preguntó: “¿Se lo has robado a tu suegra?”, y él le respondió: “Te lo prometo. Se lo pone ella y yo se lo quito. […] Cada vez que voy a algún lugar, la llamo y le digo: ‘¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué me compro?'”.

El intérprete de ‘Vida de rico’, que aún no puede tener hijos con Evaluna debido a un contrato, también comentó que la mamá de su esposa lo asesoró para ir a esa entrevista y le dijo que se veía mejor usando sus prendas.

“Está chulo. Es como de juglar, como de malabarista antiguo”, halagó David Broncano, y hasta coincidió con el cantante en que la prenda era cómoda, como casi todas las que el colombiano usa.

Aqui, el momento exacto en el que el cantante contó la historia de los pantalones que portó en la entrevista: