Todo tiene que ver con un contrato de actuación que tiene la joven famosa, pues cuando ‘el Puma’ le dijo que quisiera ver un hijo de ella y Camilo Echeverry, pues sería como un nieto para él, Evaluna le respondió:

“Yo por ahora estoy bajo contrato con Nickelodeon, entonces, no puedo [quedar embarazada]”.

Luego, y aunque manifestó que quisiera ser madre pronto, la actriz y cantante también reconoció que no depende de ella, pues las grabaciones podrían extenderse.

“Ahora voy a grabar seis meses, pero depende si deciden hacer más temporadas; tenemos que esperar”, aclaró la esposa de Camilo, quien recientemente fue nominado a los Latin Grammy.

Este es el ‘live’ completo de ‘el Puma’ y Evaluna; lo de que ella no puede tener hijos, por ahora, se puede escuchar desde el minuto 51:36 y también desmiente la especulación de que, por un video, decían que estaba embarazada:

¿Evaluna y Camilo se separan?

Ese fue otro de los rumores que surgió este mes, pues muchos lo tomaron por el lado de que su matrimonio se había acabado.

No obstante, lo que sucede es que la famosa pareja, que mostró su casa hace poco, no estará junta por un tiempo debido a asuntos laborales. Incluso, no se descarta que Camilo esté unos días en Colombia.

Esta es la publicación de Instagram con la que el cantante colombiano confesó que se iba a distanciar unos días, y por primera vez, de su esposa, desde que se casaron, en una boda en la que él lloró.