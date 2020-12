El actor, que hasta ahora se había identificado como Ellen Page, agradeció a quienes apoyan a la comunidad trans por ayudarlo en su camino para “finalmente amar lo suficiente lo que soy como para perseguir mi auténtico yo“.

“Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer”, escribió Page, nacido en Canadá y que recientemente protagonizó la serie de superhéroes de Netflix ‘The Umbrella Academy’.

Su declaración de identificación como transgénero recibió inmediatamente elogios en la industria del entretenimiento y más allá.

La organización Alianza de Gais y Lesbianas contra la difamación (GLAAD por sus siglas en inglés) se refirió a Page como un ser “extraordinario” y “un defensor abierto de todas las personas LGBTQ”.

“Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias“, dijo el director de medios transgénero del grupo, Nick Adams. “Todas las personas transgénero merecemos la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos”.

.@TheElliotPage has given us fantastic characters on-screen, and has been an outspoken advocate for all LGBTQ people. Elliot will now be an inspiration to countless trans and non-binary people. We celebrate him. All trans people deserve to be accepted. https://t.co/Ba7HOBgU5G pic.twitter.com/qFR1qG4H6q

— GLAAD (@glaad) December 1, 2020