La influenciadora, que hace poco aclaró si su relación con Lowe León había terminado, publicó dos imágenes en su cuenta para compartir la noticia con sus más de 5 millones de seguidores.

En el carrusel de fotos, Andrea Valdiri viste un jean y un top lila que deja ver su abdomen, que ya está creciendo y sobre el que ella tiene sus dos manos. Además, está acompañada de su primera hija, quien viste un conjunto del mismo tono y también apoyó su mano derecha sobre la barriga de su madre.

En la primera foto la influenciadora tiene la mirada fija en su abdomen y su hija mira a la cámara, mientras que en la segunda Andrea sonríe a la cámara y su heredera la mira a ella con la misma expresión.

Ambas están en la cocina de un apartamento y al lado tienen varias pruebas de embarazo, que Valdiri también mostró en sus historias con el resultado positivo y la acompañó con la canción ‘Yo te esperaba’ de Alejandra Guzmán.

Además, confesó que intentó esconderla, aunque no detalló el motivo:

“Ustedes no se imaginan todos los ‘tramuyos’ que me tocó hacer para que no me vean la barriguita. Todos los días me tocaba usar busos anchos, ya yo no sabía qué carajos hacer”.