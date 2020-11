green

Tantas fueron las especulaciones de los seguidores de la pareja, que el primero en salir a hablar al respecto fue el cantante, quien aseguró que no han estado juntos porque están trabajando en sus respectivos proyectos.

Además, les recordó a sus fans que el hecho de que no los vean todo el tiempo juntos no quiere decir que su relación no siga; esto mismo fue soportado por la bailarina en sus historias de Instagram, solo que ella fue más explícita.

Andrea Valdiri, que recibió piropo de Yeison Jiménez en fotos con lencería, publicó dos instantáneas en sus historias de Instagram, en la primera aparece desnuda y recostada bocabajo sobre su cama, esto, mientras su Lowe está sentado sobre las piernas de ella.

La siguiente toma fue más explícita, pues él está recostado bocarriba y ella está sentada sobre su regazo; para ocultar su desnudez, la ‘influenciadora’ cubrió parte de sus cuerpos con una sábana.

Aquí, las imágenes que fueron replicadas por una cuenta de chismes en la plataforma: