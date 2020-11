green

Caparroso presentó síntomas asociados a coronavirus desde la semana pasada, pero al dirigirse al hospital para realizarse la prueba para confirmar su positivo se llevó una sorpresa importante.

“Me encontraron taquicardia, positivo para COVID, y la placa del pecho para neumonía silenciosa, jamás lo iba a notar. Mi condición de salud: no sufro de nada, no fumo, no tomo y he sido deportista toda mi vida”, contó el también actor en su cuenta de Instagram.

Desde la clínica en la que fue hospitalizado hace un par de días, el exnovio de Diva Jessurum hizo un llamado de alerta a todos sus seguidores, para que no bajen la guardia contra el virus y se cuiden más que nunca.

“Solo espero sobrevivir para poder contarles todo lo que estoy pasando. A todas las personas que les da indiferente no se crean inmortales, no es momento de celebrar nada, de reunirse con nadie. Tengan paciencia que por un año que no tengan vida social no va a suceder nada”, agregó el empresario.

Caparroso le contó al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ que sus pulmones todavía no están reaccionando de buena manera al tratamiento médico al que lo sometieron en las últimas horas.

Jessurum y él terminaron su relación amorosa hace poco más de un año. En ese entonces, la presentadora de Caracol Televisión confirmó que Caparroso fue quien la dejó. “‘Capa’ y yo terminamos hace un tiempo ya. A grandes rasgos, ‘Capa’ a espaldas mías se inscribió en un ‘reality’ para conseguir pareja y cuando ya quedó en el ‘reality’ me terminó; ahí fue cuando me enteré que iba para un ‘reality’ a buscar pareja”, contó la periodista en en ese entonces.

A continuación, la publicación que hizo él desde la clínica y otro video que se conoció de él en su habitación:

