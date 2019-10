green

Hacia el minuto 4:03 de la conversación, el entrevistador le dijo a la famosa: “Y hoy crees nuevamente en el amor, saludos a ‘Capa’; tienes una relación maravillosa”, pero ella lo contradijo y contó cómo se dio el final de su historia de amor con el actor Rafael Caparroso.

“‘No, ‘Capa’ y yo terminamos hace un tiempo ya. A grandes rasgos,‘Capa’ a espaldas mías se inscribió en un ‘reality’ para conseguir pareja y cuando ya quedó en el ‘reality’ me terminó; ahí fue cuando me enteré que iba para un ‘reality’ a buscar pareja”, aseguró Diva.

Enseguida, la presentadora también le dijo a Sanjuanello que no ha buscado hacer pública esta historia, pero cuando le han preguntado ha respondido porque se cansó de quedarse callada y que sea catalogada como la mala de sus relaciones.

“Entonces, a Capa le gustaba más un ‘reality’ que la familia que habíamos conformado. Lo cuento porque tú eres amigo mío; yo no voy a salir a los medios de comunicación a decir: ‘Vengan y les cuento’. Pero al que me pregunta sí le digo, porque yo ya me aburrí de ser la mala del paseo… El uno me roba, el otro me golpea, y yo soy la mala del paseo. ¿Ahora este que irá a decir?”, puntualizó.

Aquí dejamos el video con la entrevista completa de la celebridad en ‘Las mujeres de mi tierra’, donde además habló de su libro ‘Sé una Diva empoderada’; de cómo empezó en el periodismo trabajando en deportes y orden público, y no en su fuente actual: entretenimiento; de la pérdida de sus hijos; y del maltrato del que fue víctima por parte de una pareja que tuvo; entre otros temas de su vida personal y profesional.