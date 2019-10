green

En la frecuencia radial, la interrogaron por las acusaciones que hizo en Twitter en contra del artista y ella insistió en que el famoso no pagó la cuenta del bar en el que la dejó botada, horas después de que tuvieran relaciones sexuales en la casa de él.

Por eso último, y debido a que el actor también es conocido como ‘Julius’ (por una novela que protagonizó en su niñez), un locutor de la emisora (minuto 5:04) le dijo a la tuitera, aparentemente en broma: “‘Wanda’, yo sí quiero hacer una pregunta de la intimidad, muy, muy íntima: ¿cuando tú estabas intimando con él, le decías Rafael O ‘Julius’?”.

La joven —que en la entrevista además contó por qué no quiso hablar de este tema con Vicky Dávila— soltó una carcajada, pero enseguida decidió aclarar la duda.

“Nooooo, Rafael. Yo nunca me referí a él como un personaje; nunca le dije ‘Pipe’, nunca le dije ‘Julius’. Rafael”, explicó.

Cabe recordar que antes de esto, sobre el encuentro sexual con el artista la joven ya había escrito en Twitter que no había sido ni el mejor ni el peor de su vida.

“Muy normal, no me vine, el man sí, pero pues no estuvo fatal“, fue parte de lo que trinó la mujer.

En sus declaraciones en el medio juvenil, la tuitera también aseveró que la boleteada a Rafael no hace parte de una campaña publicitaria, como algunos le han reclamado en la red social. No obstante, después dijo que quisiera lanzar un “perfume ‘Julius’ con feromonas”, sin especificar si era en serio o bromeando.

Pese a que ‘Wanda’ sigue hablando del tema e indicando que el actor se comunicó con ella para preguntarle cuánto le debía, solo hasta que se viralizó la historia este miércoles, él no ha dado declaraciones públicas al respecto.