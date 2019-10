La tuitera supuestamente salió hace dos semanas con el artista, también recordado por interpretar a Felipe Cortés en ‘Padres e hijos’; fueron a un bar en el que consumieron una gran cantidad de alcohol pero, al final, “el muerto de hambre (Rafael) se fugó cuando llegó la cuenta”.

La mujer, que se volvió tendencia en la red social, dijo que se conocieron gracias a que tienen un amigo en común, empezaron a hablar por Instagram y él la terminó invitando a su apartamento, para luego salir a tomar con sus amigos.

Jajaja los amo por chismosos. Bueno ahí les va, todo comenzó porque alguien que tenemos en común subió una historia a IG donde yo aparecía taggeada. Y el man de una me agregó. Obviamente yo no me acordaba del tipo, pero cuando vi su perfil de una Pipe Franco se vino a mi mente. — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

Finalmente después como de 3 meses creo , empezamos a hablar por IG, y quedamos de vernos. El también está viviendo en CDMX y su casa quedaba muy cerca a mi oficina, así que ese Viernes me invitó a su casa y luego de ahí saldríamos a tomar con sus amigos. Ese era el plan. — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

Cuando ella llegó a la vivienda del actor, la hizo esperar afuera una gran cantidad de tiempo, pero finalmente lograron encontrarse y, como ella misma detalló, tuvieron sexo, respecto de esto comentó:

“No estuvo increíble, pero tampoco pésimo. Muy normal, no me vine, el man sí, pero pues no estuvo tan fatal. He tenido peores polvos“.

Después de un rato , no les voy a negar pues porque aquí una está diciendo la verdad, lo acepto… culeamos jajaja. No estuvo increíble, pero tampoco pésimo. Muy normal, no me vine, el man si, pero pues no estuvo fatal. He tenido peores polvos. Jajajaja. — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

Luego del encuentro, se fueron al mencionado bar, en donde trabajaban algunos amigos de él, quienes les proporcionaron bebidas toda la noche, pero cuando el lugar iba a cerrar, ella fue al baño, le dejó a Londoño sus objetos personales y al regresar no encontró al artista colombiano, aunque sí sus pertenencias.

Parce tomamos como si no hubiera mañana , y los amigos bartender super queridos sacaban mil cocteles diferentes para nosotros. Yo feliz re ebria, cagada de la risa con el y sus amigos. Bueno ya era como la 1 am y el sitio iba a cerrar… — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

El caso es que durante un momento yo me levanto para ir al baño, y le dejo mi celular y mi mochila al tipo… que por cierto en la mochila tenía el MacBook de mi oficina porque como les dije yo me fui derecho del trabajo a la casa del man. Así que siempre tuve el computador. — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

Cuando llegó la cuenta eran nada más ni nada menos que 1.100 pesos mexicanos, más o menos 193 mil pesos colombianos, y Rafael no aparecía en el lugar, sus amigos del bar lo llamaron, ella igual, pero jamás contestó. Los conocidos del él se quisieron hacer cargo de la deuda, pero ella por pena no lo aceptó y pagó la totalidad.

Pasan como 30 mins y el tipo nada que regresa, y la cuenta sin pagar Jajaja. Le pregunto a los amigos bartender y ellos lo empiezan a llamar y cómo que yo les doy pesar porque me dicen que no pague la cuenta que fresca y ellos se encargan. Pero yo como nooo marica que oso. — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

Tiempo después, el actor no volvió a contestarle, pero sí revisaba su contenido en Instagram y, ahora que el hilo se hizo viral, por fin se comunicó con la tuitera, a quien le pidió disculpas y le preguntó cuánto dinero le debía. Sin embargo, ella no sabe si cobrarle, pues no esperaba que su historia se volviera tendencia.

PS: Perdonen estuve releyendo y tengo mil errores de ortografía y gramática pero andaba re emocionada chismeando a toda velocidad. Igual me entendieron que es lo que importa. Like si leíste todo el chisme cagado de la risa de mis desgracias jajaja — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

Luego me mandó un whatsapp que decía:

"CUANTO TE DEBO" JAJAJAJAJA.

Qué le respondo? Le digo que nada, que ya con tener medio país riéndose es suficinete o qué? — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019

Pese a que la usuaria muestra esta historia como cierta, el actor aún no se ha pronunciado al respecto. Pulzo intentó comunicarse vía telefónica con la agencia que lo representa, pero no hubo respuesta.