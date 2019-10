green

Por ejemplo, en una parte de la entrevista con ‘Lo sé todo’ aseguró: “Lo bueno y lo importante es que ella no le está haciendo daño a nadie, no está robando, no está matando, está haciendo música; bien o mal, está haciendo música”.

Y agregó: “Está haciendo algo bueno”, aunque al tiempo puso al mismo nivel el canto de Yuranis con dos actos ilegales, como en una especie de elección de: ¿entre estas cosas malas, cuál sería la menos mala?

“Yo preferiría cantar como Yuranis que robar o meter vicio”, fue lo que afirmó el marido de la cantante del remix de las ‘Sailor Moon’.

Eso se dio luego de que el artista sí intentara rescatar a su pareja, incluso, contando cómo es que la motiva.

“Hay muchos que dicen que no afina, que afina, pero, se atrevió. La música hoy ha cambiado. Mucha gente cree que el éxito que hoy tiene Yuranis ha sido fácil. Eso es luchado, Yuranis antes de este éxito que tiene, primero hizo ‘Wiqui Wiqui’. Le ha tocado duro, porque la gente la ha criticado duro, pero yo siempre he dicho que después de las críticas vendrán los aplausos. La moral que yo le doy es que le digo: ‘Yura, yo pa’ tener el éxito que hoy tengo a nivel nacional, tuvieron que pasar 15 o 20 años’”, relató Mr. Black en el mencionado programa.

En la entrevista en el espacio de Canal 1, igualmente, el intérprete aseguró que, por lo menos él, no le teme a las críticas, sino que se las goza, ya que sean buenas o malas vive de eso.

“Guste o no guste, la gente lo está escuchando”, dijo el cantante, mientras daba el ejemplo de que a pesar de los cuestionamientos, por ejemplo, en YouTube el tema de Yuranis ya lleva más de 11 millones de reproducciones.

Esta es la cuestionada interpretación de Yuranis: