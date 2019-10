green

Un seguidor le preguntó si ella y James, su exesposo y papá de su única heredera, Salomé, eran amigos. La famosa no lo dudó y respondió con un contundente “sí”, en una historia de su perfil público en la red social.

Y aunque no dio más detalles al respecto, con esto Daniela calló los rumores de quienes creen que no mantiene una buena relación con su ex o únicamente se tratan por su hija.

Cabe recordar que estas celebridades confirmaron su separación en julio de 2017, indicando que todo se dio “en los mejores términos” y que la custodia de su heredera quedaba en manos de la modelo. En ese momento, también contaron que, pese al divorcio, mantenían “una relación extraordinaria llena de amor y respeto”, donde primaba “el bienestar de Salomé”.

Pues bien, pasados dos años, ellos siguen llevándose bien y ya rehicieron sus vidas amorosas: Daniela está saliendo con Harold Jiménez, director de videos musicales de artistas como J Balvin, mientras James está con la modelo Shannon de Lima.

