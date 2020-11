green

Lo hizo porque en la revista le preguntaron por el tema, al tiempo que le destacaban que estaba “muy bonita y con un cuerpazo”, y ‘la Diva’ afirmó que, si bien en la pandemia ha tenido más tiempo libre para pensar al respecto, toda su vida ha trabajado en esa batalla.

Es más, Amparo Grisales dejó claro que ella ve la edad más allá de un número con el que algunos juzgan si se está joven o viejo.

“‘Entre más años tengas, mejor deberías verte’, dicen los filósofos, porque lógicamente tienes más tiempo de conocerte. Dicen que la edad no viene sola, y yo estoy de acuerdo, pues debería venir cargada con conocimiento y sabiduría”, expresó la famosa en la publicación.

En la misma charla, la actriz igualmente confesó que del confinamiento espera salir “una superhumana”, refiriéndose a dos cosas, que en sus palabras fueron: “Ser mejor como ser humano y verme mejor físicamente”.

¿Cuántos años tiene Amparo Grisales?

Esa es una de las preguntas más frecuentes que la gente hace sobre la celebridad colombiana y la respuesta ya ha sido dada en varias oportunidades.

No obstante, cogió mucha más fuerza cuando filtraron la cédula de Amparo Grisales y con la que se concluyó que su fecha de nacimiento fue en septiembre de 1956.

Eso quiere decir que en el 2020, en el mes del Amor y la Amistad’, ‘la Diva’ llegó a los 64 años de edad.

Antes parecía que a ella le afectara el tema, pero en varias oportunidades ha dejado claro que hasta lo ha aprendido a provechar, e incluso en montajes que ha hecho para teatro les ha ‘sacado jugo’ a las burlas que la gente suele hacer sobre su edad en redes sociales.

Y es que a juzgar por la entrevista completa que Amparo Grisales le dio a Aló, ella lleva un buen tiempo en un proceso no solo físico, sino espiritual y mental con lo que no solo ha aprendido a amarse más, sino a mejorar su vida y a no dejarse quitar la paz.

Memes sobre la edad de Amparo Grisales

Estas son algunas burlas que circulan en Twitter (aunque en televisión también hubo y, por eso, Suso hasta se endeudó con Amparo Grisales) y a unas de ellas la misma artista les ha dado respuesta.

Por ejemplo, en uno de los casos contestó: “¡También di el primer grito de Independencia, pero no habían redes y nadie se enteró..!”, mientras en otros han sido famosos los que la han defendido.

Como será ser Amparo Grisales y haber vivido la independencia hace 203 años? Esas preguntas no me dejan dormir por las noches#MTVHottest BTS @BTS_twt pic.twitter.com/p3ytZLD747 — ᴮᴱAlmeja⁷ | STREAM BE (@Vantegguck) July 20, 2020

Desde que cumplí 30 me hacen chistes estúpidos!!

Y mientras a algun@s se les arrugan las pocas neuronas que tienen y se les pudre el corazón…… YO EVOLUCIONO….Y

ME AMO…. !!!

AQUÍ L@S ESPERO …!!

Veré si llegan …parranda de fof@s y amargad@s..!!

Consíganse una vida.🙏je — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) October 1, 2020

Tambien dí el primer GRITO DE INDEPENDENCIA pero no habían redes y nadie se enteró..!

Y Alcaldesa no se ría tanto con los chistes mediocres que Ud. también estuvo en todos esos acontecimientos…estaba en el CABILDO…también se lavó las manos y eso q’no había pandemia…!!🤷🏻‍♀️🙍🏻 https://t.co/zF6oY2KAA9 — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) June 27, 2020

ahí se mando hacer el vestido de los 15 años AMPARO GRISALES JA JA JA — EL CRITICO (@jjem523) February 29, 2020

Porque más bien no le quitamos 3 ceros a la edad de Amparo Grisales ? pic.twitter.com/vp3hsTgYUx — Hernando Jose Martinez (@hernandomarti) March 1, 2018

Proponen quitarle también tres ceros a la edad de Amparo Grisales — Act Panamericana (@actualidadpanam) February 27, 2018