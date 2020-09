En su cédula además se evidencia que ella la expidió con su apellido de casada, pues aparece como Amparo Grisales de Tessarolo.

Dicha expedición fue el 15 de noviembre de 1978, pero no en la ciudad natal de la hija de Gustavo Grisales y Delia Patiño, sino en Bogotá.

1956 fue el año en el que nació la actriz, de acuerdo con su identificación, por lo que en el 2020 llegó a los 64 años.

A continuación, se pueden ver imágenes de la cédula de la celebridad y que en 2016 fue viral ya que, incluso, ella se molestó por la filtración del documento, que aparentemente perdió en un robo del que fue víctima ese año.

‘La Diva’ estuvo casada con Germán Tessarolo, un pintor argentino que le llevaba varios años. Su unión se dio cuando ella tenía apenas 14 años, confirmó en Bocas.

“Me creía grande, me quería sentir mayor y me quería ir de la casa; y como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un superartista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”, recordó la celebridad en dicha revista, en 2012.