“[El actor Jorge Rivero] fue el gran amor de mi vida. Duramos 8 años, yo retomé mi carrera y él se fue con una mujer mayor”, así comenzaron las declaraciones de ‘la Diva’ para la reciente edición impresa de TVyNovelas, que continuaron con el recuerdo de la que habría sido su última cita con su ex (del que más adelante compartimos una foto junto a Amparo, que circula en Twitter) y los problemas que vinieron después.

“Lo vi en Los Ángeles, hace unos 15 años. Me invitó a comer cuando me fui a vivir allá. Viví en Nueva York y luego en Los Ángeles. Me dijo que me fuera, que no iba a hacer nada. No entendí, pero supe que su esposa, una mujer muy poderosa, me había puesto en una lista negra. Lo entendí porque me devolvían de las agencias, sin decirme por qué”, rememoró.