Doña Inés de Hinojosa…. 🎬uno de los personajes que más he amado de mi carrera artística…!!! Agradecida con Dios y con la vida …!!! #jorgealitrianadirector #superproduccion #tiemposmemorables #RTI “LOS PECADOS DE INÉS DE HINOJOSA”🎬 De Prospero Morales Pradilla a quien recuerdo con admiración y cariño…!!! A quien también guardo en mi corazón y recuerdo siempre con gratitud es al gran caballero … el Señor Fernando Gomez Agudelo …. mi mentor ..!!! Presidente de RTI TELEVISIÓN…. siempre me confió los personajes más hermosos de sus producciones ….. !!! La repetirán por Señal Colombia a partir de la próxima semana y estará disponible en su plataformas digital RTVCPlay #lomejordenuestrasvidas❤️ #amoactuar Les enseñaré vídeos y más fotos de esta súper producción….!!!