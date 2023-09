Para nadie es un secreto que a lo largo de los años Amparo Grisales ha sido considerada una de las mujeres más talentosas y hermosas de Colombia.

(Vea también: Amparo Grisales, en eliminación de ‘Yo me llamo’, abandonó mesa de jurados: “Chao, bobos”)

Gracias a sus facetas como actriz, modelo y hasta cantante, la manizaleña se ha ganado uno de los apodos más famosos del país: la ‘Diva colombiana’.

Actualmente, sus seguidores la pueden ver en el programa de imitación ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, donde es integrante del jurado junto al cantante Pipe Bueno y el productor argentino César Escola.

Este martes 19 de septiembre, la experimentada actriz está cumpliendo 67 años, pues su fecha de nacimiento fue el 19 de septiembre de 1956.

Hija de Gustavo Grisales y Delia Patiño, es la cuarta de cinco hermanos y, desde que era una niña se destacó por su belleza y talento para las artes. Su exitosa carrera actoral comenzó hacia los años 70 y a partir de ese momento participó en producciones como ‘El gallo de oro’ y ‘Tuyo es mi corazón’, junto a Carlos Vives, entre otras.

Aunque para muchos internautas su apariencia se debe a las cirugías estéticas, la actriz solamente se ha hecho una a lo largo de su vida y no fue en su rostro. Hace unos años, la propia manizaleña relató en diálogo con ‘Yo, José Gabriel’ que la única operación que se practicó fue para aumentar un poco su busto.

“Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa”, aseguró en esa oportunidad.