La embarrada que cometió el presidente Gustavo Petro este lunes 12 de septiembre al confundir a la senadora e hija del derrocado presidente chileno Salvador Allende, Isabel Allende Bussi, con la afamada escritora Isabel Allende Llona, se ha prestado para todo tipo de comentarios en redes sociales.

(Vea también: Hermana de Amparo Grisales armó negociazo con ‘Yo me llamo’; dijo ser “maltratada” en TV)

“Con Isabel Allende, hija del presidente compañero Salvador Allende, una de las mejores escritoras de Latinoamérica”, escribió Petro en X (antes Twitter) y compartió una foto con la senadora.

Pese a que el trino fue borrado minutos después, la equivocación del mandatario fue recuperada por algunos internautas y varios de ellos aprovecharon para hacer memes y burlas al respecto.

De hecho, una de las comparaciones que hicieron tuvo como protagonista a Freddy Indurley Grisales, más conocido como ‘Totono Grisales’, a quien señalaron (a modo de broma) ser sobrino de la actriz Amparo Grisales.

Minutos después, Patricia Grisales, productora de teatro y hermana de la jurado de ‘Yo me llamo’, contestó la publicación y despejó la duda que le surgió a más de uno.

No es sobrino. Al

Menos que nosotras sepamos. Y para el bobazo que dice el “ nieto “ menos. Para eso hay que tener hijos y amparo no los tiene. Así que no es abuela 😂😂😂😂😂

— Patricia Grisales (@patgrisales) September 12, 2023