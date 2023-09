Este fin de semana se conoció la historia de Ander Jafeth Salas, el joven futbolista de 22 años que el pasado 6 de septiembre recibió una fuerte golpiza durante un partido amistoso de fútbol que estaba disputando en la ciudad de Texcoco, en México.

Y es que según se apreció en un video que circuló en redes, varios miembros del equipo rival se abalanzaron sobre el colombiano y lo agredieron en reiteradas oportunidades hasta dejarlo en estado de coma, luego de que este anotara un gol.

Actualmente, el joven se encuentra internado en el centro médico Santo Niño de Atocha a la espera de que algún familiar pueda viajar a verlo, pues está en ese país completamente solo. De hecho, su familia, desesperada, está buscando apoyo de la Cancillería para repatriarlo.

Mamá de Ander Salas suplica ayuda

Ana Jackeline Salas, la madre del jugador y quien vive en el municipio de Uribe, Meta, compartió un video en redes sociales en el que explicó que su hijo fue a México en busca de cumplir su sueño de ser futbolista.

“Él se fue con un sueño hace 5 años a ser un futbolista profesional. Allá no tiene familia, no tiene a nadie y solo cuenta con las amistades que lo distinguen y saben que es un joven sano y lleno de ilusiones”, explicó la mujer en el clip recuperado en Red+ Noticias.

#Internacional | El joven Ander Jafeth Salas sigue hospitalizado y en estado crítico por una brutal golpiza al celebrar un gol. Ana Jackeline Salas, madre del futbolista colombiano, confirmó en Red+ Noticias que su hijo viajó a ese país para buscar el sueño de convertirse en… pic.twitter.com/uiaq2zAkSu — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 11, 2023

En las imágenes, la señora Salas expresó su angustia por no poder estar al lado de su hijo, quien continúa con un pronóstico de salud reservado.

“Varios jóvenes agredieron, lo maltrataron y lo golpearon brutalmente hasta dejarlo en coma. Yo pido y suplico justicia por mi hijo, que me ayuden porque no he podido ir a verlo. Soy una madre de escasos recursos económicos y necesito ver a mi hijo”, comentó la mujer.

En su petición, la madre del futbolista les suplicó a las autoridades colombianas y mexicanas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para dar con los responsables del hecho. De igual manera, solicitó ayuda para poder viajar a territorio mexicano para encontrarse con su hijo.

“Pido a la justicia mexicana y a la de mi país, a la que le he pedido ayuda y no me escuchan, que estoy desesperada. Necesito salir del país a buscar a mi hijo. Pido justicia para los agresores que se atrevieron a maltratarlo como si fuera un animal. Ni siquiera a un animal se le hace lo que ellos le hicieron a mi hijo. Pido justicia. Soy una mujer colombiana que le ha servido al país, por favor, ayúdenme”, concluyó.