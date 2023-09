El talento y la pasión por el fútbol llevaron al joven guajiro Ander Jafeth Salas, de 22 años y oriundo de Maicao, La Guajira, a México en busca de un mejor futuro en el deporte que amaba. Sin embargo, un violento episodio en medio de un partido recreativo lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte.

El incidente ocurrió a las siete de la noche del pasado 6 de septiembre, después de que Ander anotara un gol. La celebración desató la ira de los jugadores del equipo rival, quienes se abalanzaron sobre él, propinándole una brutal golpiza.

El ataque quedó registrado en un video, que muestra a Ander indefenso mientras varios jugadores contrarios lo agreden, sin que sus compañeros pudieran o quisieran hacer nada.

La agresión, que parece tener tintes de xenofobia, dejó a Ander con graves lesiones en la cabeza, y actualmente se encuentra en coma en un hospital mexicano, luchando por su vida.

Pero el drama no termina ahí. La madre de Ander, Ana Jackeline Salas Mejía, enfrenta otra lucha desesperada en Colombia por obtener el pasaporte que le permita viajar a México y estar al lado de su hijo.

Desde el 7 de septiembre, cuando se enteró de la terrible noticia, Salas Mejía ha batallado con las autoridades colombianas para obtener el permiso necesario.

“Es mi hijo, soy su madre, quien tiene que estar allá con él soy yo, pero las entidades de acá de Colombia, no me dan el permiso especial”, señaló la desesperada madre.

El proceso se ha complicado aún más debido a un error en la documentación que registra a Ander como sobrino en lugar de hijo. A pesar de las súplicas y peticiones a las autoridades colombianas, Jackeline no ha recibido la ayuda necesaria para obtener el pasaporte que le permita estar junto a su hijo en este momento crucial.

“En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte”, señaló la frustrada madre que actualmente reside en el municipio de Uribe, Meta.

Ander Jafeth Salas comenzó su viaje en el fútbol en Venezuela, donde jugó en el club Ureña del balompié profesional venezolano. Sin embargo, debido a la difícil situación en el país vecino, regresó a Colombia y se estableció en Valledupar, donde formó parte del equipo aficionado De Pies a Cabeza.

Luego, la vida y el fútbol los ubicaron en el departamento del Meta, desde donde Ander fue llevado a México.

Desde hace cinco años, el guajiro se desempeñaba en la tercera división de ese país y alternaba su carrera futbolística con un trabajo en un almacén de ropa.

“Fue a cumplir sus sueños y mire los sueños donde han quedado. Donde unos jóvenes de malos pensamientos lo agredieron brutalmente”, recalcó Jackeline quien además pide que los agresores paguen por este hecho.

El sueño de Ander por triunfar en el fútbol se vio empañado por esta brutal agresión. Mientras tanto, Jackeline espera un milagro y que las autoridades colombianas le otorguen el pasaporte que le permita estar al lado de su hijo en esta crítica situación.