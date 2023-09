Hace ya cinco meses de la terrible perdida de Julián Figueroa, el que fuera el hijo de la exitosa actriz Maribel Guardia con el cantante mexicano Joan Sebastián, y que perdería la vida luego de supuestamente haber estado deprimido meses antes.

Fue su madre, Maribel, quien recientemente realizó una publicación en Instagram en la que recuerda con cierta tristeza a su hijo y no es para menos; la actriz y cantante subió una fotografía de Julián y en ella se puede apreciar el siguiente texto:

El anterior mensaje generó cierta preocupación entre los seguidores de Maribel, pues aseguran que podría tener cierta depresión que no hay que tomar a la ligera, lo cierto es que siendo la madre de Julián, es difícil comprender el sentimiento y la situación por la que está pasando.

La publicación de Maribel se llenó de mensajes de apoyo por parte de algunos amigos y amigos como por ejemplo Ana Bárbara, Aracely Arámbula o la misma Andrea Legarreta.

De hecho, también a cinco meses de los hechos, es la esposa de Julián, Imelda Garza, quien también recuerda con cariño a su pareja con quien, además, pudo formar una familia, pues tienen un hijo, Casi del mismo modo que Maribel, su suegra, Imelda menciona lo difícil que está siendo continuar sin Julián.

Extraño tanto estas tonterías. Uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil pero no es así. Cada broma que ya no puedo hacerle, casa serie que le encantaría y ya no podemos ver juntos, cada cosa que me gustaría contarle.