Hace cuestión de pocos días te contábamos uno de los chismes que más encendieron la redes en los últimos días y es que un medio de espectáculos, habría revelado que la razón tras la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, sería una supuesta infidelidad del cantante con la también presentadora de televisión, Mónica Noguera.

Ante la información publicada, han sido los mismos famosos implicados los que ya reaccionaron y Andrea Legarreta no se lo tomó nada bien, afirmando que los conductores que soltaron la noticia son ‘asquerosos’ y ‘escoria’.

Lo dicho por Andrea es con el fin de defender a la presentadora de espectáculos y a su expareja, por otro lado, Erik Rubín quien ha estado en mucha polémica recientemente, se lo tomó con un poco más de humor y de hecho, en entrevista, afirma que habrá boda con Mónica y Andrea será la madrina.

Confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera ¿Qué más quieres? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera, nos vamos a casar en un mes.

Erik está cansado de especulaciones

Lo anterior fue mencionado mientras algunos miembros de la prensa lograron preguntarle sobre esta situación, el cantante menciona que no tendría nada de malo, pues en estos momentos ya es un hombre completamente soltero y puede darse una oportunidad más en el amor, pero reitera, no es el caso y no hay una relación con Mónica Noguera.

La única implicada que no mencionado nada al respecto es la misma Mónica, pero fue ella la que fue señalada por el programa como la tercera en discordia por lo mismo, seguro que no vio la necesidad de aclarar mucho de parte.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron el fin de su matrimonio tras 20 años de relación, un hecho que impactó al mundo del espectáculo, pues externamente siempre se dio a entender que las cosas iban muy bien entre ambos. La ex pareja ha dejado en claro que existe la posibilidad de arreglar los problemas y volver a intentar algo, pero de momento, eso no ha sucedido.