Argentina definió a su representante para el certamen internacional y apostó por una joven que ya tenía experiencia en reinados, pero en Colombia, país de sus papás y en el se radicó a los 11 años.

(Vea también: Ella es la primera mujer casada y con hijos que participará en Miss Universo)

Y es que Yamile Dajud fue Señorita Sucre en 2021. Participó en el Reinado Nacional de Belleza, en Cartagena, en el mismo año y logró quedar entre las cinco finalistas. Sin embargo, no le alcanzó para llevarse la corona, que quedó en la cabeza de Valentina Espinosa.

La colombo-argentina siguió con su vida, pero dos años después le propusieron volver a concursar, pero esta vez en Argentina, en donde nació. Renunció a su trabajo en Colombia y dejó “todo”, aseguró en un ‘live’, para participar y así llegar al Miss Universo 2023.

Estas son unas fotos de la coronación de Dajud:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yamile Dajud (@yamiledajud)

El certamen internacional se llevará a cabo en noviembre, y contará con una mujer trans y la primera reina casada y con hijos en la historia del concurso.

Quién es Yamile Dajud, exreina de Colombia y Miss Argentina 2023

Dajud es Comunicadora Social con énfasis organizacional, de la Universidad Javeriana de Bogotá, indica en su perfil de Linkedin.

(Vea también: Así luce, después de 30 años, la ‘culpable’ de que Paola Turbay no sea Miss Universo)

Empezó a trabajar en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), como asesora de comunicaciones, en febrero del 2023, pero lo dejó por el reinado.

Lee También

Asimismo estaba estudiando Derecho, en Colombia, pero también pausó sus estudios por la corona.

La joven nació en Argentina porque su papá, médico colombiano, estaba en ese país trabajando junto a su esposa. Ahí la tuvieron a ella y a su hermano, y cuando cumplió los 11 años se devolvieron a Colombia, contó en este video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yamile Dajud (@yamiledajud)

Aseguró que al principio fue difícil porque los niños de su colegio se burlaban de su acento y no entendía muchas palabras. No obstante, terminó acostumbrándose y ahora no tiene acento argentino, situación por la que la han cuestionado en su país.