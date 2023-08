A pesar de que el remate de la temporada 19 del ‘Desafío’ fue hace varias semanas, la controversia se ha mantenido luego de que Aleja se impuso entre las mujeres del popular ‘reality’.

Alejandra Martínez, nombre completo de la vencedora del concurso y que había dicho que no quedó con rencores con ‘Guajira’, a quien venció en la final, se volvió a pronunciar sobre esa definición.

Video de Aleja, del ‘Desafío’, con pulla a sus críticos y contra Guajira

La exconcursante del programa de competencias físicas de Caracol Televisión se refirió al tema en conversación con la emisora Tropicana, que desde el minuto 4:02 de este video en su cuenta de YouTube mostró esa opinión.

Aleja se refirió a los cuestionamientos que hubo en su contra, al punto que en plena competencia se armaron confabulaciones entre algunas de las participantes que la consideraban débil.

“Durante el programa, me subestimaron bastante, nunca me fijé en eso y, más bien, me dejé guiar por las voces que en verdad querían orientarme, una de ellas fue la de ‘Senséi’, que nunca dejó de hablarme, y creer en mí, entonces me encanta callarles la boca”, afirmó.

¿Qué dijo Aleja sobre ‘Guajira’ por “trampa” en final del ‘Desafío’?

A la ganadora del ‘reality’ en 2023 le preguntaron por la situación que se presentó en la final con ‘Guajira’, a quien calificaron de tramposa por darle una indicación errada durante la prueba definitiva. Allí, también se mostró punzante contra su rival de turno.

“En el momento no vi nada raro y yo iba detrás de ella, íbamos muy pegaditas y ella, en un momento en el que estaba el hueco ahí para pasar al otro letra [que llevaba a un espacio distinto] en el laberinto, se volteó y me dijo: ‘No, por aquí no es’. Entonces, yo me devuelvo inocente y miro y ella siguió”, relató.

Uno de los locutores de Tropicana calificó esa movida por parte de ‘Guajira’ como una “rabonada”, a lo que Aleja se mostró de acuerdo, al tiempo que apuntó con un mensaje contundente.

“De pronto, [‘Guajira’] lo hizo un poco para coger ventaja y yo solo puedo decir de esto es que cuando uno obra bien le va bien”, sentenció Martínez luego de que esa jugada no impidió su triunfo.

Precisamente, de la misma manera en la antes que se plantó ante sus críticos por imponerse en el ‘Desafío’, ahora exaltó sus cualidades para llegar a convertirse en la campeona de la edición número 19.