Aleja dio el batacazo al ganar la reciente edición del ‘Desafío‘, derrotando en la final a ‘Guajira’. Ya van a ser dos semanas desde que se concretó ese triunfo de la modelo, pero todavía se siguen conociendo todo tipo de reacciones en las redes sociales al respecto.

Alejandra Martínez, como se llama la vencedora del programa de Caracol Televisión, reapareció este sábado en las historias de su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores. Como era de esperarse, a la ganadora del ‘reality’ le preguntaron bastante por su rival en la final, quien no digirió muy bien la derrota y poco después del último capítulo dijo que ella debió ser la ganadora.

Cabe recordar que la costeña no superó tan fácil su derrota en la final y prueba de ello fueron sus declaraciones sobre el “karma” que sufrió al perder la final con Aleja.

A la ganadora del ‘Desafío’ no le importó tanto todo lo que se habló de ella luego de que se quedara con el premio mayor. De hecho, la semana pasada no tuvo problema alguno en responder todas las críticas que recibió por parte de las personas que consideraron que su triunfo no fue justo.

Aleja abrió la caja de preguntas en Instagram y lo primero que le consultaron fue cómo había quedado su relación con ‘Guajira’, teniendo en cuenta que entre ellas siempre se mantuvo cierta tensión y que posiblemente esta se potenció luego de la gran final. Para sorpresa de muchos, Martínez demostró que no le guarda rencor alguno a su rival y que no se dejó afectar por las declaraciones de ella.

“La verdad es que yo con ella nunca tuve un trato mayor a un saludo, nunca tuve la oportunidad de conocerla. A pesar de que ella fue una de las que más mal habló de mí en el programa, tuve la oportunidad de demostrarle lo contrario. Ella es una excelente deportista y sé que le va a ir muy bien en la vida”, respondió Aleja sobre esa primera pregunta.

Sin embargo, eso no fue todo, pues le preguntaron si sentía envidia por el multitudinario recibimiento que tuvo ‘Guajira’ en su tierra natal. Al respecto, la ganadora del ‘Desafío’ también dejó claro que no se siente mal por ello.

“Obviamente no me da envidio, porque yo no he tenido la oportunidad de ir a mi pueblo. He tenido muchos compromisos, ya entenderán por qué. Obviamente, toda la gente está esperándome. Les voy a subir video de eso. Dejen de decir bobadas”, concluyó.

Esto fue lo que dijo Aleja sobre ‘Guajira’ cuando le preguntaron por la subcampeona del ‘Desafío’: