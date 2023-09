‘Masterchef celebrity’ sigue entreteniendo las noches de los colombianos todos los días. El ‘reality’ hace aprender de cocina a los televidentes al mismo tiempo que ven cómo se desenvuelven celebridades en Colombia. Juan Pablo Barragán se lanzó contra otra participante que no le agrada mucho y que según dijo en la emisión de este 9 de septiembre, no la soporta más.

El actor se ha mostrado contento por hacer parte de las últimas 9 personas en competir para ganar el concurso de cocina y se subió al balcón asegurando su estadía. “Qué bonito llorar de alegría. Tengo una emoción muy grande. Me siento orgulloso de lo que logramos. Hicimos una dupla con alguien que no habíamos trabajado nunca [Diego Sáenz]“, dijo al ganar su tercera cuchara y quitarse el delantal negro.

En el último reto de las cucharas, haciendo de espectador, el artista no dudó en sacar los trapitos al sol para con Daniela Tapia, actriz que asumió el reto de cocinar con productos Diana un plato innovador, el reto que les impusieron los jueces durante la emisión.

Mientras observaba desde el balcón cómo la mujer cocinaba, Barragán no dudó en hacer el comentario sobre la relación que han manejado, luego de incluso haber cocinado con ella en un par de retos: “Estoy como bravo con Daniela, porque yo he notado que no me quiere tanto, me tiene como fastidiado, la debo perdonar”, dijo el actor.

Pero además del artista, otra participante, Natalia Sanint, locutora de Olímpica Stéreo, también se atrevió a comentar que cuando cocinó junto a ella, pasó un mal rato, pues tuvieron una discusión y desde eso piensa que tiene una muy mala actitud, lo que además fue confirmado por el actor. “Es la concursante que más me ha sacado la piedra de todos los programas por su actitud”, dijo.

A pesar de que Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños han sido las que más roces han tenido a lo largo del ‘reality’ en esta edición, ambos participantes coincidieron en que trabajar con Daniela tampoco ha participado con la mejor actitud.