En este capítulo del 5 de septiembre, los cocineros de ‘Masterchef’ prepararon una bebida refrescante con ingredientes de café. Cada pareja debía cocinar para lograr enamorar a los jurados, que estaban ansiosos por probar el resultado.

Fueron 60 minutos cocinando, el estrés estaba en muchos competidores, pero no en dos parejas, que se mostraron más tranquilas al momento de inspirarse.

‘Nela’ González se hizo con Daniela Tapia a trabajar, mientras que Diego Sáenz unió sus habilidades gastronómicas junto con Juan Pablo Barragán.

Zulma Rey y Martha Isabel Bolaños, convencidas que iban a ganar, se presentaron ante los jueces, pero no les fue tan bien como a las otras dos parejas.

Cada uno de los concursantes pasó a presentar su bebida, pero los que más se llevaron elogios fueron Diego Sáenz y Juan Pablo Barragán, que sacaron pecho por el preparativo y se fueron ansiosos a su puesto para esperar la decisión del jurado.

Christopher Carpentier, uno de los jueces, dijo que fue difícil tomar la decisión, pero eligieron a Sáenz y Barragán como ganadores, que se abrazaron de la felicidad al ganar su tercera cuchara y quitarse el delantal negro.

“Qué bonito llorar de alegría. Tengo una emoción muy grande. Me siento orgulloso de lo que logramos. Hicimos una dupla con alguien que no habíamos trabajado nunca [Diego Sáenz]”, dijo Barragán, que no aguantó las lágrimas de la alegría.