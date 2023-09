El último capítulo de ‘Masterchef’ del 4 de septiembre tuvo una pelea, inesperada por muchos, entre Zulma Rey y Daniela Tapia. Las dos amigas discutieron fuertemente mientras hacían la prueba de la caja misteriosa.

Ellas tuvieron que cocinar una hamburguesa al estilo de la India. Aunque al principio eligieron carne de res en la despensa y ambas acordaron los ingredientes, todo cambió cuando empezaron a preparar el plato.

Claudia Bahamón pasó por el lado de ambas y lanzó un comentario que las distrajo completamente. Y es que la presentadora dijo que en la India no se comía carne de res, que la mayoría de los platos eran vegetarianos.

Al escuchar esto, Zulma Rey empezó a dudar de lo que estaban cocinando, llenó de nervios a Daniela Tapia y las dos terminaron discutiendo. El hecho no quedó ahí, después al presentar el preparativo ante los jueces se les vio nerviosas, tensas y terminaron llorando.

Aunque las dos participantes se disculparon y cerraron la pelea con un abrazo ante los jueces, no les fue bien en la prueba. Por supuesto, el público no se quedó callado y reaccionó después de esto.

La gente que comentó en Instagram lo sucedido le echó la culpa de la discordia a Claudia Bahamón, incluso la tildaron de “bombera”.

“Claudia comenzó con ese fuego, aunque no lo quieran aceptar”. “A Claudia le encanta ver el mundo arder”. “Claudia, quien la ve con carita de niña buena, pero tiene su lado oscuro”. “Te pillamos en esa, bombera”. “Ay, mi ‘Clau’, te pasaste con las chicas pues las llenaste de dudas” y “definitivamente, el problema de Zulma y Daniela fue por Claudia al opinar lo que no le toca […]”, estos fueron algunos de los comentarios señalando lo hecho por la presentadora.

Hay que recordar que cuando Zulma Rey y Daniela Tapia pasaron a presentar el plato, Jorge Rausch les dijo que en la India el 70 % de la gente come carne, mientras que el 30 % no; siendo así, no había por qué dudar de lo que estaban haciendo bien desde un principio.