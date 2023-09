En el capítulo de este domingo 3 de septiembre llegó uno de los retos más famosos y divertidos de ‘Masterchef‘: cocinar el mismo plato, en parejas, pero divididos por un muro.

Zulma Rey y Daniela Tapia se hicieron juntas y fueron, según los mismos participantes, las que más gritaron en el reto.

Como estaban separadas por un muro, ninguna podía mostrarle nada a la otra. La comunicación debía ser solamente verbal, pero ellas cometieron un error que fue tildado como “trampa” por los veedores del programa.

Zulma Rey se acercó al muro para escuchar lo que le decía su compañera y movió, involuntariamente, una papa que estaba pelando hacia abajo. Daniela se dio cuenta de esto y le dijo a su dupla que no lo estaba haciendo bien.

Aunque el movimiento fue involuntario, incidió en el desarrollo del juego y Claudia Bahamón, que ha tenido varias críticas en esta edición del programa, les pidió que pararan de cocinar por tres minutos.

Daniela Tapia y Zulma Rey protestaron por la decisión y aseguraron que no habían hecho nada, pues, efectivamente, la acción no había sido predeterminada. Sus excusas y protestas no sirvieron de nada porque les tocó parar durante tres minutos obligatoriamente. “Te lo juro por mi abuela que no nos mostramos nada”, dijo la cubana.

En las entrevistas que hacen después de los retos, ellas seguían diciendo que no hicieron ninguna trampa, mientras que el resto de los participantes las criticaban, pues creyeron que sí fue una acción planeada.

“Es muy poquito tiempo de castigo. Aquí deben haber penas ejemplares. Las reglas son muy claras y son las que hacen que el reto sea tan divertido”, dijo Marta Bolaños.

“Es la cuarta multa que le toca a Daniela”, dijo Adrián Parada, mientras que su compañera Carolina Acevedo añadió: “¿Daniela qué? Hay que guardar el celular“. Sin embargo, Zulma ya había sancionado anteriormente por hacer trampa.

Quién ganó en ‘Masterchef’

En este momento de la competencia, los famosos están en buscando su llegada a la siguiente fase con varias pruebas en las que los premian con distinciones. El que sume 3 consigue su cupo.

Juan Pablo Barragán y Natalia fueron los ganadores de la prueba del muro y el actor llegó a su segunda cuchara, acercándose a la siguiente fase, aunque es tildado como uno de los menos buenos en esta fase del ‘reality’.