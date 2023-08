MasterChef Celebrity siempre está dando de qué hablar por diferentes razones. Y así como se ha robado el corazón de muchos televidentes, también se ha convertido en centro de la polémica por diversos capítulos y participantes.

Las críticas son constantes y por eso, algunos famosos han tenido que tomar medidas extremas para que no lleguen más comentarios negativos a sus redes. Incluso, se han sincerado respecto a los mensajes que han tenido que leer por parte de los internautas que ven el ‘reality’.

Ahora es el turno de Claudia Bahamón, quien se desahogó a través de una historia de Instagram. Allí afirmó que está cansada de los comentarios malintencionados.

“Ay no, qué es toda esta mala onda. En MasterChef no hay ningún participante mala onda. Todos, con sus personalidades únicas que los hacen humanos, pero todos son seres maravillosos. Me molesta que le metan cizaña a cada cosa que dicen”, escribió.