Martha Isabel Bolaños se ha convertido en una de las participantes más polémicas de ‘Masterchef celebrity’. En redes recibe a diario toda clase de comentarios, tanto positivos como negativos, razón que la llevó a tomar una decisión drástica respecto a sus publicaciones en Instagram.

Pero además de eso, la famosa ha usado sus redes para desahogarse y contarles a sus fanáticos un poco de lo que pasaba detrás de cámaras del ‘reality‘ de RCN.

(Vea también: Quién es Marcela, la hermana de Carolina Acevedo (de ‘Masterchef’); tienen negocio juntas)

Hace poco, se presentó uno de los capítulos más controvertidos de ‘Masterchef’. En aquel episodio la actriz le puso un delantal negro a Carolina Acevedo y las críticas no se hicieron esperar.

Por eso, la famosa ‘Pupuchurra’ quiso contar algunos detalles de lo que sucedió después de aquel episodio y de lo que se viene en la producción.

“De aquí para adelante pasan un millón de cosas más, más adelante me mando una cagada, es la única cagada que yo me mandé en el programa, la única, ahí sí lo reconozco, pero esperemos que llegue ese día”, comenzó diciendo.

Adicional a eso, la famosa aseguró que “el ambiente se puso muy tenso por esos días. Más adelante suceden cosas porque todo evoluciona. Pasan más cosas y yo la verdad me paso de noble, me paso de boba pero ya van a ver”.

(Vea también: “Me encontré a ‘La Liendra’”: ‘Tino’ Asprilla subió video estando de rumba en Inglaterra)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Lee También

Martha Isabel Bolaños se desahogó sobre ‘Masterchef’ y Claudia Bahamón

Pero las confesiones de Martha Isabel no terminaron allí. Aseguró que su paso por el reality no fue color de rosa y hasta ‘metió en la colada’ a Claudia Bahamón, asegurando que ni siquiera ella estuvo de su lado.

“Hay que observar mi gente, porque todos somos espejos de todos. Diego dijo: ‘a Martha no le importa pasar por encima de la amistad’. Cuál amistad si allá no había amistad, yo siempre jugué sola, y ahí más sola todavía, hasta Claudia se puso a favor de ellos, o sea me tocó durísimo. Ustedes no saben la popo que yo me comí allá, no se lo alcanzan a imaginar”.