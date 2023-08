Martha Isabel Bolaños despierta amores y odios en ‘Masterchef celebrity’, debido a su carácter y a la forma de afrontar el juego. Muestra de ello son los cruces que ha tenido con Carolina Acevedo, con quien, definitivamente, no se la lleva.

(Vea también: ‘Pupuchurra’, en medio de agarrones en ‘Masterchef’ y problema afuera de RCN, hizo movida)

Así pues, en entrevista con ‘Bravíssimo’, la ‘Pupuchurra’ habló sobre el problema que tiene con la actriz y señaló que durante la emisión del ‘reality’ se dio cuenta de lo mal que le caía a ella, pues aseguró que está “sorprendida” por las palabras que usa en su contra.

“Ella no me puede atacar todo el ‘reality’, hablar como habla de mí, que yo misma me he sorprendido. Yo no sabía que le caía tan mal, o sea, no nos caemos bien, pero no sabía que era tanto”, dijo en primer lugar la actriz que se dio a conocer en la novela ‘Betty, la fea’

Incluso, la vallecaucana recordó el capítulo cuando ella, como parte de su estrategia, le puso el delantal negro a la pareja conformada por Diego Saenz y Carolina Acevedo, con el objetivo de sacar provecho y debilitar a su contrincante.

“Carolina me la debía, le pondría el delantal negro mil veces más. Le pongo un delantal y le tuvieron que llevar agua para que se calmara, o sea, ella me lo pone a mí y yo no lo tomo así, me lo banco… Donde ella tenga la oportunidad me lo pone”, precisó.

Martha Isabel Bolaños confesó “embarrada” que hizo en ‘Masterchef’

Durante el programa de Citytv, la actriz confesó que solo tuvo una “embarrada” de la que se arrepiente, la cual aún no ha salido al aire, pero que, según ella, fue grave.

No obstante, Bolaños, quien hace poco tuvo un inconveniente fuera del concurso del Canal RCN, dejó claro que no se arrepiente de nada y no se va a disculpar con nadie.

“Me mandé una embarrada que aún no sale al aire, es la única que yo considero que me equivoqué por mala estratega, ni siquiera por mala persona, sino por bruta, bestia, mala… Pero todo lo demás siento que lo hice bien. No tengo que disculparme por mi carácter, porque soy como soy”, concluyó.