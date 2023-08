‘Masterchef Celebrity’ se ha convertido en uno de los programas más vistos en la televisión colombiana por el contenido gastronómico que ofrece. La gente lo ve y aprende sobre cocina y, además, se emociona con el día a día de la competencia.

Sin embargo, a medida que los capítulos pasan, la tensión en los concursantes se vuelve más fuerte, empiezan los desacuerdos, malentendidos y problemas de convivencia que sobresalen. Al respecto, desde hace unos episodios la mayoría del grupo manifestó su descontento con la participante Martha Isabel Bolaños, pues no les gusta la forma en que ella juega.

(Lea también: “Se nota…”: Carolina Acevedo le tiró duro a Martha Isabel Bolaños en ‘Masterchef’)

Carolina Acevedo y Diego Sáenz han sido sinceros y expusieron la molestia que les hace dar la actriz de la ‘pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’. Ahora, en el último capítulo, fue Natalia Sanint quien se despachó en contra de ella.

Lee También

Pelea en ‘Masterchef’: Natalia Sanint se despachó en contra de Martha Isabel Bolaños

La locutora estaba con delantal negro viendo cómo sus demás compañeros concursaban haciendo un plato para niños. Dentro de los participantes se encontraba Martha Isabel Bolaños.

La ‘pupuchurra’ dijo que a pesar de no ser madre quería sacar lo mejor de sí para cocinarles a los pequeños comensales. “Yo no tengo hijos por decisión propia, y la verdad estoy feliz […]. Pero sí sé lo frágil que es la niñez, lo importante que es hablarles bien, alimentarlos bien, tratarlos bien porque todo se queda aquí”, dijo la actriz.

“[…] De verdad que voy a hacer como si mi niña estuviera sentada con ellos, entonces le voy a dar mucho amor a esa preparación”, indicó.

(Lea también: “Morronga”: duro agarrón entre Carolina Acevedo y la ‘Pupuchurra’ en ‘Masterchef’)

Natalia Sanint le respondió a Martha Isabel de manera directa y admitió que varias actitudes de la ‘pupuchurra’ en el ‘reality’ no le han gustado.

“Es hora de que sanes ya y no trabajes tanto. A mí Martha [Isabel Bolaños] me sacó de mi Natalia buena en el ‘reality’; yo era buena, yo era un ángel y todo el mundo me amaba. Esto es un juego, esto no es la vida real, yo salgo de acá y sigo con mi vida”, sentenció.