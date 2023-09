Los chefs sacaron pecho al inicio del capítulo de ‘Masterchef’ después de ganar el reto contra los participantes al hacer una gran comida callejera. Por esta razón, todos los cocineros llegaron a este capítulo con delantal negro.

La prueba de la noche fue la caja misteriosa. Ellos debían esperar qué salía para cocinar en parejas un preparativo en 45 minutos, y así salvarse a la espera de las próximas pruebas.

Claudia Bahamón explicó las instrucciones del día y los participantes descubrieron que debían preparar unas alitas de pollo, junto con una guarnición.

(Lea también: “Qué es esta mala onda”: Claudia Bahamón se desahogó sobre ‘Masterchef’ y pidió respeto)

En ese momento, cada cocinero fue a la despensa para sacar los ingredientes que necesitaba para la prueba. Hubo unos con problemas al recordar lo que requería su preparativo.

Lee También

Zulma Rey se achantó en ‘Masterchef’ por culpa de una cebolla

La actriz Zulma Rey se estresó y vivió un momento complejo en la prueba porque no logró concentrarse. Ella era la encargada de ir por los ingredientes, pero se le quedó la cebolla.

Su pareja de cocina, Natalia Sanint, se enojó por el error de Zulma, pero al final la perdonó ante las cámaras. “¿Me perdona por lo de la cebolla?”, le dijo la actriz a la locutora.

No obstante, Zulma Rey no reaccionaba durante la competencia, se vio distraída, nerviosa, temerosa. Natalia lo mencionó en el ‘reality’. “No sé qué tiene Zulma, no trajo la cebolla y se achantó, creyó que todo estaba perdido”.

(Lea también: Como si fuera cebolla, jurado de ‘Masterchef’ hizo llorar a participante: “No era rico”)

Ahora, el hecho siguiente fue polémico, porque Zulma le pidió una cebolla a Daniela, de otro equipo. Ella se la regaló, pero eso estaba prohibido.

Claudia Bahamón se acercó a Zulma y le preguntó que de dónde sacó la cebolla, la actriz lo negó. Luego Claudia le dijo que las cámaras lo vieron todo y eso no se podía hacer.

“Daniela y Adrián [Parada], vayan para su puesto. Sé que tú no sabes lo que sucede a tus espaldas, Adrián, pero hay cosas que salen a la luz”, aseguró Claudia, que les quitó tres minutos a las dos parejas y no dejó a Zulma usar la cebolla.