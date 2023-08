Llegó una nueva noche de emociones en ‘Masterchef’, después de que ‘Nela’ González se llevara el reto de la caja misteriosa. La talentosa participante, admirada por todos sus compañeros, usó sus premios para facilitar su estadía en el ‘reality’ y no cocinar esta vez.

El concurso puso a prueba la creatividad de los cocineros, que tuvieron que dar lo mejor de sí para no llevarse el delantal negro de la noche.

(Lea también: “Qué es esta mala onda”: Claudia Bahamón se desahogó sobre ‘Masterchef’ y pidió respeto)

En ese momento, el chef Jorge Rausch les metió presión y dijo que lo más motivante es el miedo a tener que enfrentar una prueba de salvación o eliminación, así que esperaba degustar muy buenos preparativos.

‘Nela’ decidió salvar a Juan Pablo Barragán, que respiró profundo por no tener que hacer la difícil prueba de la noche, que entre otras cosas era preparar un postre con leche como ingrediente principal.

Cada uno de los concursantes se esforzó, aunque los nervios se apoderaron de muchos por la inexperiencia al momento de hacer un plato con las exigencias de los jurados.

Lee También

Después de probar los postres, los jueces confirmaron que solo un participante se iba a llevar el delantal negro a casa; es decir, hubo más aciertos que embarradas. El chef Nicolás De Zubiría señaló que Zulma Rey fue la cocinera que peor lo hizo.

(Lea también: “Vienen otros”: Martha Isabel Bolaños reaccionó por abrazo y beso con Carolina Acevedo)

“El balance general fue fantástico, todos lo hicieron muy bien, pero tu plato [Zulma] tenía un exceso de gelatina que no era rico, así que por eso te pusimos el delantal negro”, confirmó De Zubiría, quien agregó que “hay que trabajar más la próxima vez”.

Zulma, que se sorprendió por la determinación del chef, no pudo ocultar su tristeza y empezó a llorar; después pasó por el delantal, agachó la cabeza, mientras que Claudia Bahamón le daba ánimo, al igual que los jueces.

Por otro lado, Carolina Acevedo respiró profundo, pues su plato era el más criticado. “Nos salvamos, no me preguntes cómo, la verdad no tengo ni idea. Yo ya estaba esperando el delantal negro”.