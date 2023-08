Luego de la eliminación de Karoll Márquez, sorpresiva para muchos por sus frecuentes buenas actuaciones, se completó el top 10 de los mejores cocineros de ‘Masterchef’ en Colombia.

Con menos estrés después del reto de eliminación, los participantes se dedicaron a reír e intentar mostrar sus habilidades para ganar el reto de la caja mágica, que le suministra al ganador unas facilidades en las próximas pruebas.

Esta vez, los concursantes tuvieron que utilizar una olla a presión para preparar el plato de la noche, tarea nada fácil porque muchos admitieron tener algo de nerviosismo al usar esta herramienta culinaria.

Hubo un momento tenso en el concurso y fue cuando la presentadora Claudia Bahamón les advirtió a los participantes que no podían usar con total facilidad los ingredientes de la despensa, ya que tenían un tiempo límite para sacar cada uno.

Cada uno de los cocineros empezó a sacar lo que necesitaban para hacer el preparativo planeado. Sin embargo, la presentadora les dijo que solo tenían tres minutos para tomar lo necesario, de lo contrario perdían su oportunidad.

Daniela Tapia, que intentó sacar en una canasta lo necesario, echó unos ingredientes extra que Claudia Bahamón vio y de inmediato la señaló: “¡Daniela, tramposa!”.

“La primera vez que me pasó me puse brava, pero ya no, ya es como bueno… Listo, Claudita…”, dijo Daniela, que finalmente, pese al momento tenso, le puso alegría a lo que ocurrió.