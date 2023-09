Fiona Horsey es una actriz colombiana que ha trabajado en muchas producciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Muchos la conocieron en ‘Padres e hijos’, pero otros la recuerdan por su paso en novelas como ‘Gabriela, giros del destino’, ‘Niche’ y la popular serie de la plataforma Netflix, ‘Narcos’.

Durante años, Fiona, hija de padre inglés y mamá colombiana, tuvo el sueño de vivir en el campo de Colombia, y lo cumplió por fin hace unos años. Sin embargo, esto no ha sido tan positivo como esperaba.

Hoy en día, su hogar queda en la vereda El Salitre, en el municipio de La Calera, en Cundinamarca. Desde hace tres años está allí, pero durante este tiempo ha comunicado a la Alcaldía local que las carreteras alrededor de su casa no son seguras y pueden provocar varios accidentes. No obstante, no le hacen caso.

En charla con ‘La red’, de Caracol Televisión, la artista contó que el sueño de vivir en el campo se le ha convertido en una pesadilla por el constante desgaste que sufre, física y emocionalmente.

“Yo amo el campo, amo la tierra. Desafortunadamente las administraciones […]. Hay una promesa para arreglar vías y siempre en las campañas dicen eso, pero no cumplen y no entiendo. La Calera no es un pueblo pobre. Nos sentimos abandonados”, comentó en el programa.

Ella relató que todo se pone peor cuando llueve, pues se hace imposible pasar. “Con los aguaceros se daña todo porque no hay un mantenimiento preventivo, nunca ha habido. Hemos llevado carta a la Alcaldía que se va a caer un pedazo [de la carretera]; es una avalancha anunciada, además nos quedamos todos nosotros sin vía de acceso”.

Hay dos caminos para llegar a la casa de Fiona Horsey. En el primero, la vía está destrozada, incluso la actriz ha ayudado a arreglarla con algunos vecinos. En el segundo camino, hace falta un gran pedazo de carretera.

“Tengo un lote, pago mis impuestos, los permisos, las licencias… ¿Dónde está el apoyo de las instituciones? Es una problemática porque no es solo la Alcaldía, tiene que ser también con la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Hemos acudido a los tres y… Pañitos de agua tibia, promesas, pero todo se queda ahí”, contó la actriz.

Ella está muy preocupada porque la vía puede colapsar y se pueden perder vidas humanas. Entre los vecinos les ha tocado hablar e intentar buscar una solución con sus propias manos. “Duele porque yo amo este lugar y me dan ganas de llorar por la impotencia”, concluyó.

‘La red’ confirmó que se puso en contacto con la Alcaldía de La Calera, pero no recibió respuesta.