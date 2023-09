La Casa de los Famosos fue un éxito completo por donde se le mire, el reality que trajo de vuelta el formato establecido por Big Brother, fue un completo éxito en redes sociales y en Vix que fue donde se transmitía 24 horas los siete días de la semana.

Parte de este éxito fue evidentemente por las personalidades invitadas, entre ellas el siempre polémico y carismático Poncho de Nigris quien, de hecho, ya tiene experiencia en programas similares. Poncho fue uno de los principales líderes al momento de fomentar la superioridad del team infierno, ello como estrategia en contra de sus rivales del team cielo.

Recientemente, el regio mencionó que lo que vimos en pantalla fue completamente real, que el sí se lleva muy bien con sus amigos del team infierno, pero no con los del team cielo, de hecho menciona que ni siquiera los saludaría.

Yo ni los saludo y te diré por qué, nos hicieron mie… afuera, nosotros estábamos adentro, ellos haciéndonos mir… afuera y este wey y yo no sabíamos, ya habían perdido el juego. En los otros realitys donde estuvimos hace 20 años, si salía alguien ya no jugaba, ya no te atacaba de afuera y acá por afuera nos estaban haciendo mier… pues ahorita ni ganas de saludarlas.