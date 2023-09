El concierto de Paul McCartney será el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol, Ciudad de México. Por lo que la venta general comenzó a las 14:00 horas y, como era esperado, en sólo minutos la página de Ticketmaster comenzó a presentar problemas para algunos usuarios; esto fue denunciado por usuarios en redes sociales.

A los pocos minutos de comenzar la venta, cerca de las 14:10 horas, Ticketmaster anunció que había una disponibilidad “extremadamente limitada” de boletos para ver a Paul McCartney, por lo que posiblemente en el proceso de compra los fans ya no encontrarían entradas.

Paul McCartney logra sold out en tan solo 15 minutos

La preventa de boletos con Citibanamex se realizó ayer y se agotaron en 15 minutos, de acuerdo con usuarios de redes sociales. La venta al público general inició a las 14:00 horas de este sábado; algo que sorprendió a los fanáticos pues los costos para ver al exintegrante de ‘The Beatles’ se encontraban desde 680 a los 12 mil 80 pesos.

Usuarios se quejaron ante la falta de boletos, mostrando su fallido intento por obtener boletos a través de la fila virtual de Ticketmaster México. Algo triste, pues la última vez que Paul McCartney visitó México fue hace seis años, el 28 de octubre de 2017, con su gira One on One.