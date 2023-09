El cierre de agosto permite la llegada del mes de septiembre y con ello actividades variadas en la Ciudad de México, durante este primer fin de semana habrá varios eventos que se espera la gente pueda disfrutar y divertirse.

(Vea también: ‘Hoy no circula’ Cdmx y Edomex para este sábado 2 de septiembre 2023)

El mes patrio es sumamente importante en México y es por ello que, en este primer fin de semana de septiembre, hay festivales gastronómicos, música, experiencias inmersivas y exposiciones imperdibles; desde el 1 al 3 de septiembre la capital del país se transformará en un lugar de diversión.

¿Qué hacer el fin de semana en Cdmx?

Del viernes 1 al 3 de septiembre habrá eventos para participar en la Ciudad de México, todas estas actividades tienen un costo, pero cada peso vale la pena para ver la capital del país de una manera distinta y diferente a lo habitual.

Tributo a Soda Stereo y Cerati. Este sábado 2 de septiembre, habrá un tributo único en el que se escuchará los grandes éxitos de Soda Stereo. Se contará con la participación Miguel Samamé, cuya voz es muy similar a la de Gustavo Cerati, el evento será en Foro San Rafael con un costo de 665pesos.

Tributo a Taylor Swift a la luz de las velas. Este concierto tributo se interpretarán temas como Cardigan, Lover, Blanck Space, Enchanted y All to well, por mencionar algunos, el evento tendrá lugar en El Cantoral y tendrá un costo de 249 pesos, siendo el 2 de septiembre la fecha para disfrutar.

Lee También

Exposición ICONS: Steve McCurry. El Museo Franz Mayer es sede de una exposición única en la que se puede ver a fondo el trabajo de Steve McCurry, fotógrafo que ha viajado por todo el mundo captando imágenes de tradiciones ancestrales; esta exposición tendrá costo de 195 pesos y estará hasta el 17 de septiembre.

Festival de Chiles en Nogada en el Centro Histórico. En este evento participaran más de 50 establecimientos, este evento es de entrada gratuita, pero el costo de los platillos varía dependiendo del lugar, estará todo el fin de semana.

Festival del Pulque. En este evento se podrá probar una enorme variedad de pulques e incluso habrá concursos. El festival tendrá lugar del 2 al 3 de septiembre, con costo de 30 pesos y será en avenida Nuevo León 80, Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Carrera Unicorn Run. Esta carrera estará llena de seres mágicos. Se correrán dos distancias: 6 y 3 kilómetros; sin embargo, también habrá recorridos de convivencia para los peques, con un costo de 449 pesos para la carrera de 6k y 419 para la 3k, teniendo lugar en el Parque Naucalli y de fecha será el domingo 3 de septiembre.