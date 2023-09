Con el final de ‘La Casa de los Famosos México’, uno de los competidores que se ganó el corazón el público fue, Nicola Porcella, el peruano encantó a sus fans con su gran carisma y personalidad; además de que su relación e interacción con Wendy Guevara ganó la atención de muchas personas.

Gracias al amor de sus fans fue que Nicola llegó a segundo lugar en ‘LCDLFMX‘, solo siendo superado por la ganadora Wendy Guevara, de quién el peruano ha decidido hablar sobre la relación que tuvieron dentro del programa y aclaró varias dudas que los fanáticos se preguntaban.

Nicola habla sobre su relación con Wendy Guevara

La relación que Wendy y Nicola Porcella mantuvieron durante el programa fue una de las más aclamadas por el público, quienes no tardaron en asegurar que podría llegar a haber incluso un vínculo romántico que superara a la supuesta amistad que compartían.

Aunque Wendy negó esto en varias ocasiones, fue ahora el peruano quién decidió hablar del tema, Nicola aseguró que tuvo una conexión instantánea con la influencer, ya que empatizó mucho con lo que ella contaba sobre su vida, logrando identificarse con ella.

“Es una mujer a la cual quiero muchísimo. Con la cual me identifiqué muchísimo, por lo que ella vivió a larga distancia, yo sé todo lo que sufrió Wendy, pero no culpa al pasado, entonces me identifiqué mucho con ella…” comentó el peruano cuando fue cuestionado sobre su relación.

Además de esto, Nicola aseguró que siente amor por la influencer y siempre estará dándole apoyo, asegurando que se sentiría muy feliz por poder participar con ella en nuevos proyectos pues cree que la conexión que tienen es auténtica y desea mantener toda la vida.