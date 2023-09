Septiembre es un mes importante para los mexicanos porque celebramos la Independencia de México, pero también tiene otras fechas importantes y días interesantes.

(Vea también: Paraísos a los que debería viajar, en pleno Mercurio retrógrado, según su signo zodiacal)

Para que no se te olviden, te enumeramos las efemérides de septiembre para que las tengas presentes y las anotes en tu calendario te traemos una selección de algunos días que no vas a poder dejar pasar para estar bien atento, pues algunos de estos no habrá que ir a la escuela o al trabajo.

Fechas importantes septiembre 2023

Informe presidencial- 1 de septiembre

Vamos hacia la autosuficiencia energética. pic.twitter.com/Zn4ZKZgqkl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 1, 2023

Día Internacional del Criminalista- 1 de septiembre

Día Mundial de la Salud Sexual- 4 de septiembre

Día Internacional del Taekwondo- 4 de septiembre

Se inaugura el Metro de la CDMX en 1969- 4 de septiembre

Día Mundial del Hermano- 5 de septiembre

Día Internacional de la Mujer Indígena- 5 de septiembre

Día Mundial del pelirrojo- 7 de septiembre

Día Internacional de la Alfabetización- 8 de septiembre

Día Internacional del Periodista- 8 de septiembre

Día Mundial de la Arepa-9 de septiembre

Día Mudial del Vehículo Eléctrico- 9 de septiembre

Día Internacional de la belleza- 9 de septiembre

Ataque a las Torres Gemelas en el 2001- 11 de septiembre

11 de septiembre no solo recuerdes el atentado al ataque a las torres gemelas en Nueva York, estados unidos en el 2001, también recuerda este golpe ocurrido en chile en 1973 con la fachada del palacio de la moneda hecha escombros y quemada para como ya dije no vuelva a pasar pic.twitter.com/7EeRkZ7kgM — Manuartix social (@R84424611Manuel) August 30, 2023

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación- 12 de septiembre

Día Internacional de Acción contra la Migraña- 12 de septiembre

Día Internacional del chocolate- 13 de septiembre

Día de los Niños Héroes- 13 de septiembre

Día del Charro- 14 de septiembre

Día Mundial del Linfoma- 15 de septiembre

Día Mundial de la Limpieza- 16 de septiembre

Independencia de México- 16 de septiembre

Día Internacional de la música country- 17 de septiembre

Día Mundial del bambú- 18 de septiembre

Día Internacional de Concienciación sobre la mordedura de serpiente- 19 de septiembre

Día Mundial de la paella- 20 de septiembre

Día Internacional de la Paz- 21 de septiembre

Día Mundial del Alzheimer- 21 de septiembre

Día Mundial sin coche- 22 de septiembre

Día Internacional del mimo- 22 de septiembre

Equinoccio de Otoño- 23 de septiembre

Día Internacional de las Lenguas de Señas- 23 de septiembre

Día Internacional de la bisexualidad- 23 de septiembre

Día Internacional de las personas sordas- 24 de septiembre

Día Mundial de la anticoncepción- 26 de septiembre

Día Mundial del turismo- 27 de septiembre

Día Mundial contra la rabia- 28 de septiembre

Día Mundial del corazón- 29 de septiembre

Cumpleaños y muertes de famosos en septiembre

Zendaya cumple años- 1 de septiembre

Happy birthday to 2x Emmy winner Zendaya! pic.twitter.com/ZfNDifqzqa — Film Updates (@FilmUpdates) August 31, 2023

Gloria Estefan cumple años- 1 de septiembre

Salma Hayek cumple años- 2 de septiembre

Eugenio Derbez cumple años- 2 de septiembre

Charlie Sheen cumple años- 3 de septiembre

Muere Gustavo Cerati- 4 de septiembre

Beyonce cumple años- 4 de septiembre

Lupita Jones cumple años- 6 de septiembre

Roger Waters cumple años- 6 de septiembre

Muere Mac Miller- 7 de septiembre

Ricardo Montaner cumple años- 8 de septiembre

Adrián Uribe cumple años- 8 de septiembre

Pink cumple años- 8 de septiembre

Lila Downs cumple años- 9 de septiembre

Silvia Pinal cumple años- 12 de septiembre

Sílvia Pinal de joven. Monumento de belleza. pic.twitter.com/7gcaCxtaS4 — Iván Estrada (@Estradamyers) August 27, 2023

Muere Grace Kelly- 14 de septiembre

Principe Harry cumple años- 15 de septiembre

Marc Anthony cumple años- 16 de septiembre

Muere Jimi Hendrix- 18 de septiembre

Muere Johnny Laboriel- 18 de septiembre

Jacqueline Andere cumple años- 20 de septiembre

Stephen King cumple años- 21 de septiembre

Julio Iglesias cumple años- 23 de septiembre

Muere Sigmund Freud- 23 de septiembre

Will Smith cumple años- 25 de septiembre

Rosalía cumple años- 25 de septiembre

Serena Williams cumple años- 26 de septiembre

Marth Debayle cumple años- 27 de septiembre

Angélica María cumple años- 27 de septiembre

Muere José José- 28 de septiembre

Ezra Miller cumple años- 30 de septiembre