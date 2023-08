Aunque Juan Gabriel fue una de las figuras públicas más emblemáticas de la música mexicana, lo cierto es que el aspecto de su vida privada, sus asuntos personales, siempre prefirió mantenerlos muy en secreto y alejados completamente de la mirada de la prensa.

Alberto Aguilera Valadez, murió un día como hoy de hace siete años y para muchos mexicanos fue un suceso completamente insólito, pues al llamado Divo de Juárez aún le quedaba mucho por ofrecer musicalmente hablando.

Aunque la vida personal de Juan Gabriel no era de conocimiento público, por supuesto que hubo detalles que se supieron con el paso del tiempo y sabemos que la última pareja del artista fue un joven llamado Isaac Efraín Martínez, que hoy en 2023, tiene 34 años.

Los detalles sobre esta relación son muy escasos, pero los que se conocen son muy interesantes, por ejemplo, esta relación llevaba por lo menos dos años de duración y se dice que el cantante le compró una casa en Guaymas en Sonora para que ambos pudieran disfrutar de buenos momentos juntos, de hecho se habla que la familia del Divo le prohibió a Isaac hablar de lo vivido con el artista.

Nada que ver, a mí nadie me dice qué hacer. Ni digo lo que alguien me vaya a decir, ni mucho menos me vendo. A mí me ofrecieron mucho dinero por hablar lo que yo sé, pero yo nunca cedí, porque el dinero no me hace falta.